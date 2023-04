Unfall: Pkw überschlägt sich auf der L 604 bei Steina

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren Bad Sachsa, Neuhof und Steina sowie Polizei und Rettungsdienst in der Mittagszeit am 20. April auf der L 604 gerufen worden. Kurz vor der Abfahrt von Bad Sachsa in Richtung Steina hatte sich aus bislang ungeklärten Gründen ein Pkw überschlagen, wobei der Fahrer verletzt wurden.

Notärztin entscheidet: Türen werden mit schwerem Gerät entfernt

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und nach Rücksprache mit der Notärztin entschieden sich die Mitglieder der Feuerwehren für eine patientenschonende Rettung. Mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten wurden die Türen der Fahrerseite sowie die B-Säule entfernt. Ebenso wurde vorsorglich der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Nach der technischen Rettung wurde der Wagen durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die zuvor für Maßnahmen vollgesperrte Straße konnte wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Nach gut zwei Stunden konnten die 23 Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und wieder in die Gerätehäuser einrücken. Weiterhin vor Ort waren zwei Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen der ASB-Rettungswache Bad Sachsa und ein Notarzteinsatzfahrzeug der ASB Rettungswache Barbis.

