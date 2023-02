Feuerwehr Neuhof leistet 2.324 Dienststunden im Jahr 2022

Neuhof. Die Einsatzzahlen sind für die Ortsfeuerwehr Neuhof eher gering, die Einsätze an sich aber durchaus fordernd. So sieht die Bilanz aus.

Das Jahr 2022 – es war für die Freiwillige Feuerwehr Neuhof eher ruhig – und vor allem nicht mehr vorrangig von der Corona-Pandemie geprägt. Dies konnte Ortsbrandmeister Nicko Kratzin im Rahmen der Jahreshauptversammlung feststellen.

Dienstbetrieb auf dem Niveau wie vor der Pandemie

„Erfreulicherweise war der Dienstbetrieb fast wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Zeit, da die meisten Auflagen für die Feuerwehren gelockert wurden und dadurch Übungsdienste und Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden konnten.“

Das Osterfeuer im April sei nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein echtes Highlight gewesen. Nicht nur die Jugendfeuerwehr hatten ihren Spaß beim Aufbau und beim Abbrennen des Feuers, sondern auch der eine oder andere Aktive. „Auch wenn diese Veranstaltung nicht zum Rahmen der feuerwehrtechnischen Ausbildung zählt, trägt sie aber als teambildende Maßnahme dazu bei, den Zusammenhalt unter den aktiven Kameradinnen und Kameraden zu stärken und eine Verbindung zur Jugendfeuerwehr aufzubauen.“ Dabei betonte Kratzin, dass solche Veranstaltungen ohne Hilfe von weiteren Personen alleine logistisch nicht zu stemmen seien.

Einsatztechnisch sei das Jahr mit insgesamt neun Einsätzen, wie im Vorjahr, sehr ruhig gewesen. „Unter den genannten Einsätzen waren auch sehr zeitintensive, wie der Lkw-Gefahrenstoff-Unfall auf der B243n im April, der Brand einer Waldhütte im Schwiebachtal im August oder nicht zu vergessen, die Personensuchen im Januar und April“, bilanziert der Ortsbrandmeister.

27 Übungsdienste abgehalten

Die Kameraden trafen sich im Jahr 2022 zu insgesamt 59 Dienstabenden und Einsätzen, die sich in 27 Übungsdienste, 19 Sonderdienste, vier Lehrgänge und neun Einsätze unterteilen. Diese teilen sich in zwei Brandeinsätze und sieben technische Hilfeleistungseinsätze auf. Die Gesamtdienststunden beliefen sich dabei auf insgesamt 2.324 Stunden.

Auch das Thema Aus- und Weiterbildung war wichtig. So wurden zwei Lehrgänge an der NLBK Celle/Scheuen und zwei Lehrgänge an der FTZ Osterode besucht.

Im Jahr 2022, so der Ortsbrandmeister, habe die Feuerwehr Neuhof auch wieder diverse Beschaffungen von der Stadt Bad Sachsa und von dem Förderverein dankend erhalten. Die größten Investitionen von Seiten der Stadt lagen bei der Anschaffung einer Feuerlöschkreiselpumpe, einer Kettensäge und diversen anderen Ausrüstungsgegenständen. Über den Förderverein wurde ein Beleuchtungsgerät, ein Geradeschleifer, ein Türöffnung-Werkzeugsatz und zwei Schnellangriffstaschen für den Waldbrandeinsatz beschafft.

Gute Zusammenarbeit

Zum Schluss bedanke er sich stellvertretend für die Ortsfeuerwehr für die gute Zusammenarbeit beim Stadtbrandmeister Stefan Keil, Ordnungsamtsleiter Stefan Spieweck, der stellvertretende Ortsbürgermeisterin Anastasia Schulz, bei der Stadtverwaltung und beim Förderverein der Wehr.

Jugendfeuerwehrwart Jonas Kurth gab im Anschluss einen Einblick in die Arbeit des Nachwuchses. Der Beginn des Jahres 2022 war auch noch von der Corona Pandemie geprägt. Daher konnte der Dienst erst mit dem Aufbau des Osterfeuers im April starten. Am 25. April fand dann die Besprechung des Dienstplanes statt. „Die Highlights waren im Dienstjahr der Aufbau des Osterfeuers und der traditionelle 24-Stunden-Dienst. Des Weiteren wurde auch bei der Baumgießaktion des Forstamtes mitgeholfen, bei der Ferienpassaktion und bei einem gemeinsamen Übungsdienst der Stadtjugendfeuerwehr teilgenommen.“ Zum 31. Dezember gehören 17 Jugendliche (5 Mädchen, 12 Jungen) der Jugendfeuerwehr Neuhof an, die bei 21 Dienstabenden 574 Stunden geleistet haben.

Neben den Wahlen fanden auch Ehrungen, darunter eine ganz besondere: Jens Klapproth erhielt das Ehrenzeichen für 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr.

Förderverein zieht auch Bilanz

Im Anschluss folgte die Versammlung des Fördervereins der Feuerwehr. Der 1. Vorsitzende Nicko Kratzin berichtet, dass die diesjährige Jahreshauptversammlung nicht wie in den Vorjahren von Corona geprägt ist, sondern von Ehrungen anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Neuhof. Die Gründungsversammlung fand zwar schon im Jahr 1995 statt, aber die meisten Eintritte in den Förderverein basieren auf dem Jahr 1997. Daher ließen die Verantwortlichen es sich nicht nehmen, verdiente und langjährige Mitglieder in diesem Jahr zu ehren und „Danke“ zu sagen.

In den insgesamt 27 Jahren nach der Gründung konnte dank der finanziellen und personellen Unterstützung viel bewegt und erreicht werden bei der Feuerwehr.

20.000 Euro für neues Fahrzeug aufgebracht

„Unvergessen wird die Bausteinaktion bezüglich der Anschaffung vom LF 10/12 bleiben, bei der wir Anteile an die Mitglieder verkauft haben und in den Folgejahren wiederausgezahlt haben. Die Bausteinaktion hatte seinerzeit knapp 20.000 Euro zur Finanzierung des Fahrzeugs beigetragen. Gemäß Inventarliste hat der Förderverein über 140 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr finanziert und zur Verfügung gestellt. Dazu kommen noch diverse Workshops und andere Weiterbildungsmaßnahmen für die Einsatzabteilung sowie die Jugendfeuerwehr“, fasst Nicko Kratzin zusammen.

Kassenwart Ernst-Wilhelm Kratzin berichtete zudem über eine stabile Kassenlage. Der Mitgliederbestand hat sich weiter stabil auf insgesamt 136 entwickelt. „Auch in den vergangenen Jahren wurde die Feuerwehr wieder finanziell und personell unterstützt“, betont der Vorsitzende. Zum Anschluss der Sitzung wurden noch Ernst-Wilhelm Kratzin für weitere drei Jahre als Kassenwart und Mathias Schulz als neuer Kassenprüfer gewählt. Nicko Kratzin bedankte sich noch einmal bei allen Helfern und Sponsoren für die gute Unterstützung in den vergangenen 25 Jahren.

Wahlen und Ehrungen:

Beförderungen:

Brandmeister: Dennis Klinke

Ehrungen:

Mario Häßler: Feuerwehr-Ehrenzeichen 25-jährige Verdienste in der Feuerwehr, Jens Klapproth: Feuerwehr-Ehrenzeichen 40j-ährige Verdienste in der Feuerwehr

Wahlen:

Gerätewart: Mario Häßler, Stellvertretender Gerätewart: Jonas Kurth, Jugendfeuerwehrwart: Jonas Kurth, Sicherheitsbeauftragter: Maik Klapproth, KassenwartFörderverein: Ernst-Wilhelm Kratzin, Kassenprüfer Förderverein: Mathias Schulz

Ehrungen Förderverein:

50 Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Will, 40 Jahre: Udo Kraul, 25 Jahre: Matthias Liebau, Wilfried Ziegenbein, Günter Klapproth, Dorothe Schulz, Peter Sauer, Frank Schulz, Roland Fandert, Ingrid Bruchmann, Wolfgang Balogh, Johanna Hoche, Werner Bokelmann, Frank Weinert, Diana Hüllenhagen, Frank Levin, Martin Quast, Sabine Henkel.

