Wirtschaftsförderung in Walkenried: Kostenfreier Sprechtag

Ein Sprechtag zu Fördermitteln, Gründung und Nachfolge für Unternehmen in der Gemeinde Walkenried findet am Montag, 24. April, statt.

Die WRG, Wirtschaftsförderung Region Göttingen, bietet diesen kostenfreien Sprechtag in der Gemeinde Walkenried zu Themen der Wirtschaftsförderung an. Die Impulsberatung soll eine Orientierung hinsichtlich der Themen Gründung, Nachfolge und Förderung von Unternehmen bieten.

Der Sprechtag der WRG findet am Montag, 24. April, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Walkenried statt und richtet sich an regionale Unternehmen und Gründungsinteressierte. David Prott, Wirtschaftsförderer der WRG, steht als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Für die Vergabe der 60-minütigen Beratungstermine ist eine Voranmeldung erforderlich – das geht im Internet unter https://wrg-goettingen.yve-tool.de/public_registration/18029, oder unter der Telefonnummer 0551/52 54 98-4 oder per E-Mail an: tanja.quentin@wrg-goettingen.de.