Mieten für das DGH Tettenborn steigen: Das ist der Grund

Tettenborn. Förderverein Dorfgemeinschaft Tettenborn bespricht Maßnahmen am DGH. Der Vertag zur Grünpflege ist gekündigt. Das steckt dahinter.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Tettenborn wird von einem Förderverein betrieben. Aufgrund der aktuelle gestiegenen Kosten in den verschiedensten Bereichen denkt der Vorstand über eine Erhöhung der Mietpreise für das Gebäude nach.

Kontinuität – dafür haben sich die Mitglieder des Fördervereins Dorfgemeinschaft Tettenborn ausgesprochen. Auf der Jahreshauptversammlung brachten die Neuwahlen keine Veränderungen im Vorstand. Gewählt wurde Volker Schlichting zum Vorsitzenden, Angela Herbst bleibt für die nächsten zwei Jahre Schriftführerin und Matthias Jünke fungiert als Beisitzer. Weiterhin ist Volker Hennecke stellvertretender Vorsitzender, Kassenwart ist Achim Richter und weitere Beisitzerin ist Ute Gerl.

Ortsbürgermeister: „Förderverein pflegt Grünflächen und die Gemeinschaft“

Die Wichtigkeit des Vereins hob bei dem Termin noch einmal Ortsbürgermeister Olaf Levin hervor. „Der Förderverein tut viel für Tettenborn und Kolonie“. Insbesondere erwähnte er, dass man sich um die Grünpflege und eben die Dorfgemeinschaft kümmere.

In seinem Bericht ging der alte und neue Vorsitzende Volker Schlichtung noch einmal auf das Jahr 2022 ein. „Das Dach der Pergola am Dorfgemeinschaftshaus konnte mit Eigenleistung und finanzieller Hilfe der Stadtverwaltung Bad Sachsa erneuert werden. Zudem wurde im Sommer vergangenen Jahres der neue Außengrill am Dorfgemeinschaftshaus offiziell eingeweiht.“

In Bezug auf das DGH sagte er, dass für die Instandsetzung des Eingangsbereiches ein Auftrag seitens der Stadtverwaltung erteilt wurde. Vermutlich im Oktober oder November sei zudem eine Renovierung des Innenbereichs des Hauses insgesamt vorgesehen.

Grünpflege: Verein kann den Baumschnitt nicht mehr leisten in Tettenborn

„Die Grünpflege wird weiterhin in Tettenborn und Kolonie durchgeführt“, erklärte der Vorsitzende. Für den Rasenschnitt wurde zudem ein neuer Aufsitzmäher angeschafft. Er verwies allerdings auch darauf, dass seitens des Vereins der Vertrag mit der Stadtverwaltung für die Grünpflege zum 31. Dezember 2023 gekündigt wurde. Als Grund nannte der Fördervereinsvorsitzende, dass der Baumschnitt seitens des Vereins nicht mehr gewährleistet werden könne. „Besondere Bedeutung genießt der Laubfegetag, der immer im November stattfindet. Auch im vergangenen Jahr konnten durch eine große Helfergemeinde die beiden Orte an einem Vormittag vom Laub befreit werden“, fasst der Vorsitzende zusammen.

Der stellvertretende Vorsitzende Volker Hennecke konnte ferner von einigen Veranstaltungen im Jahr 2022 berichten. Im vergangenen Mai fand der Kaffee- und Grillnachmittag statt. Im Januar dieses Jahres gab es zudem eine Fahrt mit 40 Teilnehmern zum Neujahrskonzert in Osterode.

Nach vier Jahren wird an Ostern erstmals wieder zum Brunch geladen

Froh sei man auch über einen nahenden Termin: „Am 10. April wird nach vier Jahren erstmals wieder der Osterbrunch ab 10 Uhr im Dorfgemeinschafts stattfinden.“ Anmeldungen nimmt Volker Hennecke entgegen. Am 12. Mai ist zudem ein sogenanntes Helfergrillen geplant. „Dieses ist für alle vorgesehen, die im vergangenen Jahr den Verein in seiner Arbeit unterstützt haben.“ Für den 5. August 2023 ist weiterhin eine Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Gandersheim geplant.

Kassenwart Achim Richter konnte der Versammlung von einem soliden Kassenbestand berichten. Allerdings müsse aufgrund gestiegener Energiekosten über eine Anpassung der Entgeltordnung bzw. der Mietpreise des Dorfgemeinschaftshauses nachgedacht werden. Aktuell zählt der Förderverein 208 Mitglieder.

