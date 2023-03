Bad Sachsa. Der VNK Südharz lädt zu einer besonderen Schulung in Bad Sachsa ein, weitere Aktionen sollen folgen.

Trotz des schlechten Wetters nahmen 9 Personen an der Schulung teil.

Bad Sachsa In Bad Sachsa erlernt, Obstbäume fachgerecht zu beschneiden

Der VNK Südharz veranstaltete eine Obstbaumschnittschulung unter Leitung von Dr. Scheidel vom Landschaftspflegeverband Göttingen in der Gemarkung Bad Sachsa. Vereinsmitglied Ulrich Bosse organisierte diese Aktion, der zweite Vorsitzender Lars Deiters übernahm vor Ort die Führung und Dr. Scheidel leitete die Teilnehmer in seiner bekannten und fachlich versierten Art an.

Neun Personen (Mitglieder des VNK, Mitglieder von Wir Walkenrieder und zwei Nichtmitglieder) nahmen an der Veranstaltung trotz schlechten und kalten Wetters teil.

Fachgerechte Pflege wird vermittelt

Die Obstbaumschnittschulung soll Interessierte in die Lage versetzen Obstbäume sachgerecht zu pflegen. „In unserer Region stehen vor allen Dingen in der Feldmark viele alte Obstbäume, die einer dringenden Pflege bedürfen. Die hier ausgebildeten Personen können dann nach Rücksprache mit den Eigentümern der Bäume selbstständig die Pflegeschnitte durchführen. Damit werden wir nicht alle pflegebedürftigen Bäume beschneiden können. Doch es ist ein Anfang getan und vielleicht finden sich weitere Personen, die an dieser Aufgabe Gefallen finden“, erklärt der VNK-Vorsitzende Jörg Köttner.

Nach dem Motto „mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ starteten die Mitglieder und freuen sich nunmehr auf jeden Baum, der beschnitten werden kann und somit in Zukunft erhalten wird und leckere Früchte darbietet.

Früchte sollen gemeinsam geerntet werden

„Diese könnten dann zum Beispiel in einer gemeinsamen Aktion geerntet werden. Die Saftherstellung von diesen Früchten wäre ein nächstes Thema. Doch ein Schritt nach dem anderen“, sagt Köttner.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!