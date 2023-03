Bad Sachsa. Kein Scherz: Am 1. April kann in Bad Sachsa in wieder bei Livemusik gefeiert werden. Hier sind Ticketbändchen erhältlich.

Party im Südharz Party in Bad Sachsa: Kneipennacht geht in die sechste Runde

„Eine Stadt, eine Party, sechs Bands“ – unter diesem Motto darf am Samstag, 1. April, in Bad Sachsa wieder gefeiert werden. Zur mittlerweile sechsten Auflage der Kneipennacht wird eingeladen. Wie in den Vorjahren auch wird es in den teilnehmenden Lokalitäten einen bunten Musikmix geben: Ob Rock, Jazz, Folk, Partyhits oder aber Klassiker – dem Publikum wird alles live geboten. Dabei gilt auch weiterhin das bewährte Prinzip „einmal zahlen, überall mitfeiern“, denn mit dem Kauf des Eintrittsbändchens können die Besucher alle Konzerte besuchen.

Bis 1 Uhr morgens spielen die Künstler in den Lokalitäten, wobei es den Verantwortlichen gelungen ist, einen Mix aus bekannten Bands und neuen Musikern zu verpflichten. Sogar Open-Air-Feeling kommt am Samstag auf, denn der in Bad Sachsa bestens bekannte DJ Alex B wird im Biergarten von Göbel‘s Vital Hotel in der Bismarckstraße auftreten.

Fotogalerie- 4. Kneipennacht in Bad Sachsa Fotogalerie- 4. Kneipennacht in Bad Sachsa Acht Bars, acht Bands, eine Party - in Bad Sachsa wurde die 4. Kneipennacht gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die Kneipennacht 2023:

Insgesamt sechs Lokalitäten beteiligen sich an der sechsten Auflage der Kneipennacht, die um 20 Uhr beginnt (Einlass 19 Uhr).

Das Spektrum der beteiligten Künstler reicht von Jazz, Folk, Rock bis hin zu Partyhits und Klassikern. Folgende Künstler treten am Samstag an folgenden Orten auf: Xandra im Ravensberg Basecamp, Alex Niklos in Teige’s Eiscafé, Jez King im Bärlinchen, die Gruppe Mailand im Bierstübel, die Gruppe Saxenrock im Hotel Lindenhof sowie DJ Alex B im Biergarten in der Bismarckstraße.

Eintrittsbändchen für die sechste Bad Sachsaer Kneipennacht sind im Vorverkauf in den teilnehmenden Lokalen sowie an der Esso- bzw. Star-Tankstelle in Bad Sachsa erhältlich.

Am Veranstaltungsabend selbst gibt es die Bändchen ebenfalls vor Ort in den Lokalitäten.

