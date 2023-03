DRK Bad Sachsa plant Feier zum 125-jährigen Bestehen

Das Jahr 2023 ist ein besonderes für das DRK in Bad Sachsa. Auf sein 125-jähriges Bestehen kann der Ortsverein in diesem Jahr zurückblicken und das Jubiläum soll im Herbst gefeiert werden. Die genauen Details sind aber noch in Planung, wie der Ortsvereinsvorsitzende Carsten Georg auf der Jahreshauptversammlung berichtete. Aber das ist nicht das einzige Thema, dass den Verein bewegt.

Neue Heizung für das Vereinsheim geplant

So ging der Vorsitzende in seinem Bericht auf die Situation im DRK-Heim ein. Sein Fazit: „Über Kurz oder Lang ist unsere Heizung hier abgängig. Aktuell überlegen wir verschiedene Optionen, diese zu ersetzen. Eventuell besteht die Möglichkeit, über das Projekt „Bad Sachsa wird klimaneutral“ sich zu beteiligen und so zu einem Umweltschutz aktiv beizutragen. Hierzu sollen demnächst mit der Klimaschutzmanagerin erste Gespräche geführt werden. Wir haben dazu mit unserer großen Dachfläche beste Voraussetzungen unseren Strom selbst zu erzeugen“, fasst Georg zusammen.

Sorgen bereitet dem Vorstand die Abnahme der Altkleiderspenden. „Der bisherige Abnehmer aus Ellrich kann zukünftig nichts mehr abnehmen, so dass wir nun nach einer neuen Lösung suchen. Eine gewisse Lukrativität sollte da schon noch hinter stehen“, sagt der Vorsitzende.

Erste Hilfe-Lehrgänge werden wieder angeboten

Froh ist man seitens des Vorstandes, dass bereits im vergangenen aber auch in diesem Jahr wieder Erste Hilfe-Lehrgänge angeboten werden konnten und können. Dabei biete Schulungsraum DRK mit den Smartboards beste Voraussetzung. Hier dankte Carsten Georg Gerald Becker für die Beschaffung.

Der Vorsitzende blickte aber auch zurück – und stellte dabei in den Fokus, dass das DRK weltweit mehr denn je gebraucht wird. Sei es durch den Krieg in der Ukraine oder aber bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien – die unmittelbaren Folgen wie zum Beispiel die Flucht der Menschen spüre man auch hier vor Ort. „Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die den Opfern von Konflikten und Katastrophen, sowie anderen hilfsbedürftigen Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt“. Hilfe gewähren bedeute, dass man Retter und Hilfsgüter in betroffene Gebiete schicken. Seien es nun Rettungskräfte, Sachspenden, oder aber auch Geldmittel.

Weihnachtspräsente an Bedürftige verteilt

Aber auch vor Ort half man bedürftigen Menschen, verteilte als Ortsverband Ende 2022 wieder Weihnachtspäckchen an einsame und bedürftige Menschen in Bad Sachsa. „Eine tolle Aktion im Stillen, die dankbar angenommen wird.“

Abschließend dankte Carsten Georg dem Vorstand wie allen Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit. „Nur gemeinsam können wir so viel erreichen.“

