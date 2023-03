Sammlung im Südharz: Mit alten Handys die Umwelt schützen

Bad Sachsa. Auch das Schreibwaren- und Andenken-Geschäft Kusch in Bad Sachsa beteiligt sich seit geraumer Zeit an der bundesweiten Aktion des Nabu.

Im Schreibwaren- und Andenken-Geschäft Kusch in Bad Sachsa gibt es nahezu alles zu kaufen. Aber was den Betreibern vor Ort ebenso wichtig ist: dort kann auch etwas abgegeben werden. Konkret geht es um alte Handys, Smartphones oder Tablets, nicht mehr benötigte Lade- oder Datenkabel und vieles mehr, wobei der Zustand egal ist.

Der Hintergrund ist einfach erklärt. Seit einigen Jahren beteiligen sich die Betreiber an der gemeinsamen Sammelaktion vom Nabu Deutschland und der Telefónica Deutschland Group. Seit dem Jahr 2011 bereits agieren diese beim Thema Umweltschutz zusammen.

Denn ausgediente Handys in den Hausmüll zu werfen, schadet der Umwelt und ist deshalb gesetzlich verboten. Außerdem gehen dabei zu viele seltene Erden verloren und weitere Rohstoffe müssen unnötigerweise abgebaut werden.

Für die gesammelten Handys spendet Telefónica dem Nabu jährlich eine feste Summe, die dann in den Nabu-Insektenschutzfonds fließt.

Besonders bewährt haben sich dabei die Sammelboxen, von denen eine eben im Geschäft in Bad Sachsa in der Hindenburgstraße 7c steht. Aufgrund eines Fehlers in der Kommunikation zwischen dem Nabu-Kreisverband und den Verantwortlichen auf Bundesebene hieß es zwar immer wieder, dass es im Südharz keine Sammelbox gebe, „doch wir machen das eben schon seit geraumer Zeit“, so die Betreiber vom Schreibwaren- und Andenken-Geschäft Kusch in Bad Sachsa.

Wer also künftig sein altes oder defektes Handy, Tablet usw. nicht mehr benötigt, kann dies gern im Geschäft in der Hindenburgstraße 7c abgeben und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun.

Weitere Informationen zur Aktion sind online jederzeit unter https://kurzelinks.de/ksly nachzulesen.