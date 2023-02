Ein Leben für Wieda und den Harz: Rolf Willige wird 85

Wieda. Der bekannte Wiedaer feiert am 5. Februar seinen 85. Geburtstag. Ein Blick zurück auf ein bewegtes Leben.

Ein besonderer Geburtstag steht in Wieda an Am Sonntag, 5. Februar, wird der langjährige Ratsherr und stellvertretende Ortsbürgermeister Rolf Willige 85 Jahre alt.

30 Jahre im Ortsrat gearbeitet

In diesen Jahren hat der bekannter Wiedaer viel erreicht. Er war 15 Jahre allein Vorsitzender der örtlichen SPD-Abteilung, zudem 30 Jahre hintereinander Ratsherr in der damaligen selbstständigen Gemeinde Wieda, davon 15 Jahre zudem gleichzeitig Ortsbürgermeister. Auch dem Samtgemeinderat Walkenried gehörte Willige noch fünf Jahre an, unter anderem leitete er den Schulausschuss.

Aber nicht nur in der Kommunalpolitik hat sich der Jubilar eingebracht, sondern auch im Vereinsleben. 20 Jahre engagierte er sich bei der Schützengesellschaft Wieda als Platzmeister bzw. war generell im Vorstand mit tätig. Mehr als sechs Jahrzehnte agierte der Wiedaer zudem in der Freiwilligen Feuerwehr und dem Harzklub-Zweigverein, ferner leitete er fünf Jahre die Verkehrswacht Sachsa-Walkenried.

Erst aktiver Fußballer, später beim Sportgericht

Auch im Sport engagierte sich der Wiedaer, war selbst aktiver Fußballer in den Vereinen in Wieda und Walkenried, später dann Schiedsrichter und auch Vorsitzender des Sportgerichts im NFV-Kreisverband Osterode am Harz.

Für Ordnung zu sorgen lag ihm auch an anderer Stelle im Blut, agierte Willige doch auch als Schiedsmann in der ehemaligen Samtgemeinde Walkenried.

Bei der Landesbehörde für Straßenbau gearbeitet

Für Artenvielfalt hat er ebenfalls gesorgt, engagierte er sich in zahlreichen Zuchtvereinen für Vögel, war auch selbst aktiver Züchter mit guten Erfolgen.

Sein Arbeitsleben hat Rolf Willige 44 Jahre bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar zugebracht. Zuerst war er Straßenwärter, danach Verwaltungsangestellter und in seinen letzten Arbeitsjahren als Technischer Mitarbeiter in der Straßenmeisterei in Braunlage tätig, zudem agierte er als Personalratsvorsitzender.

Winterdienst im Harz organisiert

Für all seine Arbeit wurde der Jubilar auch verschiedenfach geehrt. Besonders stolz ist er darauf, im Jahr 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und der Ehrenamtskarte in Gold vom Landkreis Osterode ausgezeichnet worden zu sein.

Als Technischer Mitarbeiter war Willige speziell für den Winterdienst im Harz verantwortlich. 25 Jahre hat er die Einsätze der Räum- und Streufahrzeuge geleitet, sie eingesetzt und auch überwacht.

In seinem jetzigen Leben als Rentner widmet sich Rolf Willige seiner Familie und auch weiterhin der Vogelzucht. Auch nimmt er gern an Veranstaltungen teil.

