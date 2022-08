Großeinsatz für die Feuerwehr: Waldhütte bei Neuhof brennt

Großeinsatz unter erschwerten Bedingungen für die Feuerwehren im Stadtgebiet von Bad Sachsa: Aufmerksame Anrufer informierten am Morgen des 13. August gegen 5.40 Uhr die Leitstelle in Göttingen über eine Rauchentwicklung im Bereich der Stadt Bad Sachsa. Ging man zunächst von einem Freiflächenbrand aus, konnte nach weiterer Erkundung konnte ein Feuer im Bereich des Brockenblickes festgestellt werden.

Übergreifen auf den Wald verhindert

Die Einsatzkräfte aller vier Ortsfeuerwehren der Stat Bad Sachsa fanden eine in Vollbrand stehende Hütte in der Schwiebach vor, welche nur schwer mit Fahrzeugen zu erreichen war. Drei eingesetzte Trupps mit 2 C-und einem D- Rohr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindern.

Schwierig gestaltete sich die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle, ein Pendelverkehr der wasserführenden Löschfahrzeuge zu einem Übergabepunkt oberhalb der Brandstelle wurde eingerichtet, um so die beiden direkt an der Einsatzstelle eingesetzten Fahrzeuge aus Bad Sachsa und Neuhof mit Löschwasser zu speisen. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

55 Einsatzkräfte sind im Einsatz

Das Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft an den Standorten nahm noch einige Zeit in Anspruch, sodass der Einsatz gegen 8.30 Uhr beendet werden konnte.

Eingesetzt waren neben 55 Einsatzkräften der Feuerwehr auch ein Streifenwagen der Polizei Bad Lauterberg.