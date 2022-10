Bad Sachsa. 4. Klassen der Grundschulen Bad Sachsa und Walkenried gehen am Internatsgymnasium Pädagogium auf wissenschaftliche Erkundungstour für einen Tag.

Beim Thementag am Gymnasium Pädagogium konnten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen Bad Sachsa und Walkenried einen Einblick in den Schulalltag erhalten.

Schule im Südharz Ob Physik oder Latein: Grundschüler erhalten Einblick am Päda

Einblick in den Schulalltag an einem Gymnasium erhalten – dies konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Bad Sachsa und Walkenried bei den „Thementage“ Pädagogium Bad Sachsa. Zielsetzung dieser Veranstaltungen ist es, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 auf den gymnasialen Unterricht ab Klassenstufe 5 vorzubereiten - und Interesse für die unterschiedlichen, teils neuen Fachbereiche zu wecken.

Spielerisch Lust am Unterricht wecken

Dabei wurden zum einen auf spielerische Art und Weise erste fachwissenschaftliche Inhalte und Arbeitsmethoden vermittelt, zum anderen bot dieser Tag natürlich auch viel Raum, um einfach nur Fragen stellen zu können.

An dieser Stelle sind insbesondere die Oberstufenschüler*innen Daria Blanke, Paulin Große, Lilly Lamm, Hannah Will, Joshua Schiele und David Bauch zu nennen, die mit viel Hingabe und Sorgfalt diese Tage für die jungen Gäste des Pädagogiums zu einem besonderen Erlebnis werden ließen. Im Rahmen der Begrüßung wurde durch den Schulleiter Torsten Schwark und den SEK-I-Koordinator Victor Woska in der Aula des Pädagogiums ein kurzer Überblick über den bevorstehenden Tag gegeben.

Danach starteten die künftigen Gymnasiasten ausgerüstet mit einer Namens- und Sammelkarte, auf der sie ihre „wissenschaftlichen“ Erfolge dokumentieren konnten, auf eine spannende Erkundungstour in die Fachbereiche des Internatsgymnasiums.

Lehrer können mit ihrem Unterricht begeistern

Den Lehrer*innen in den Bereichen Englisch (Beate Grünberg und André Lang), Latein (Annika Tretbar), Französisch (Patricia Grabes), Kunst (Kristine Luise Pfeiffer) und Physik (Dr. Michael Köhring) ist es durch ihren ansprechenden Unterricht gelungen, die Forscherherzen der Viertklässler*innen zu erreichen und für den bevorstehenden Unterricht in den Fachdisziplinen zu begeistern.

Bei dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa des Pädagogiums und der anschließenden Verabschiedung drehten sich dann auch die meisten Gespräche um die an diesem Tag erlebten Themen. „Das Kollegium des Pädagogiums war von dem hohen Maß an Interesse und Disziplin der Grundschüler*innen begeistert“, fasst Torsten Schwark zusammen.