Pädagogium Bad Sachsa begrüßt neue fünfte Klassen

Die neuen Fünftklässler am Pädagogium Bad Sachsa haben zum Schulstart ein Erinnerungsfoto auf dem Klettergerüst der Schule gemacht.

34 neue Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen sind am Pädagogium Bad Sachsa in diesem Jahr in das neue Schuljahr gestartet. Schulleiter Torsten Schwark hat die Kinder und ihre Eltern auf dem Sport- und Spielplatz des Pädagogiums Bad Sachsa begrüßt.

Die Päda-Bläserklasse umrahmte diesen Augenblick musikalisch. Ein Vertreter der Elterninitiative des Pädagogiums und zwei Schülervertreter nutzten die Gelegenheit, um sich als Ansprechpartner bei Anregungen und Problemen vorzustellen.

Rat des Schulleiters

Anschließend gingen die neuen Schülerinnen und Schüler den ersten Schritt allein – dieser führte sie nach vorne zu Schulleiter Schwark. Er begrüßte sie als neue Mitglieder der Päda-Schulgemeinschaft und ermunterte sie: „Seid mutig und stark, aber auch zurückhaltend, wo es angebracht ist. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, fragt nach.“

Nachdem alle erfahren hatten in welche Klasse sie kommen und wer ihre Klassenlehrerin oder ihr Klassenlehrer ist, wurde ein Erinnerungsfoto auf dem Klettergerüst gemacht.