Neuhof. Ein Weinfest im Südharz: In Neuhof könnte das Essensangebot das namensgebende Getränk aber sogar übertrumpfen.

Das Weinfest in Neuhof bei Bad Sachsa findet bereits zum neunten Mal statt – 2022 jedoch erstmals mit Flammkuchen aus dem neuen Backhaus neben der Köhlerhütte.

Event im Harz Beim Weinfest in Neuhof gibt es Flammkuchen aus dem Holzofen

Knapp einen Monat ist es her, da hat der Förderverein für Kultur- und Heimatpflege einen im wahrsten Sinne leckeren Versuch unternommen: Im Rahmen des halbjährigen Betriebs des neuen Backhauses neben der Köhlerhütte wurde erstmals Flammkuchen im Holzofen zubereitet.

Am kommenden Samstag, 17. September, können alle interessierten Einwohner und Gäste diesen erstmals genießen – der Förderverein lädt zum mittlerweile 9. Weinfest ab 18 Uhr auf das Vereinsgelände neben dem Dorfgemeinschaftshaus ein.

Natürlich gibt es auch Wein

Passend zum Flammkuchen und natürlich Namen der Veranstaltung können die Gäste an diesem Abend leckeren Federweißen sowie etwa sechs bis acht verschiedene Weine kosten. Diese werden wie bei den Festen in der Vergangenheit vom Weingut Oswald aus Guntersblum (Rheinland-Pfalz) angeboten.

Die Gäste können an dem Tag auch die Köhlerhütte in Augenschein nehmen und neben dem Flammkuchen weitere Backspezialitäten, die das Team um Leiter Ulf Hoffmeister herstellen wird, genießen. Vor allem „Charlotte“, das vom Vorstand so getaufte Mischbrot, hat sich zu einem Verkaufsschlager, entwickelt.

Musik sorgt für Atmosphäre

Für passende Musik beim Beisammensein ist ebenfalls gesorgt: Das in der Region bekannte „Südharzer Bläser-Quartett“ um dessen Leiter Walter Ziegler wird aufspielen.

Auf die Mitglieder vom gastgebenden Verein für Kultur- und Heimatpflege kommt am 17. September aufgrund des Weinfestes einiges zu. Denn an dem Tag ist auch ein regulärer Backtag des Backteams. „Alle bestellten Brote können in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr abgeholt werden“, erklärt der Vorsitzende Klaus Liebing.