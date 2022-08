Boule in Bad Sachsa: Die Metallkugeln fliegen wieder im Vitalpark

Keine ruhige Kugel wird am kommenden Sonntag, 4. September, im Vitalpark geschoben: das Gelände verwandelt sich für diesen Tag in eine besondere Wettkampfarena, denn die Deutsch-Französische-Gesellschaft (DFG) Bad Sachsa lädt zur mittlerweile 14. Auflage ihrer offenen Stadtmeisterschaft im Boule ein. Beim französischen Nationalsport können sich an diesem Tag Vereine wie auch interessierte Bürger beteiligen – gespielt wird jeweils in Zweier-Teams gegeneinander.

Die DFG-Vorsitzende Saskia Liebing freut sich bereits gemeinsam mit ihren Vereinsmitgliedern darauf, mit möglichst vielen interessierten Teilnehmern einen spannenden Tag verbringen zu können. „Der Vitalpark bietet gute Möglichkeiten dem französischen Nationalsport nachzugehen.“

Ohnehin sei Boule generell eine „wunderbare Gelegenheit, um Menschen zu treffen, sich an der frischen Luft zu bewegen und gleichzeitig Spaß zu haben. Einige Kinder haben bereits bei unserer Ferienpass-Aktion geübt und sind ebenfalls wieder herzlich willkommen“, betont Liebing.

Französischer Lebensart frönen

Es werden am Sonntag im Vitalpark aber nicht nur die Kugeln fliegen, sondern die Teilnehmenden können auch beim Essen und Trinken dem „Savoir-vivre“, der französischen Lebensart frönen. Für das leibliche Wohl der Mitspieler, wie auch für Gäste, die gern bei den Spielen gesehen sind, gibt es Crêpes und Rotwein – und natürlich auch andere Getränke.

Beginn der Wettkämpfe im Vitalpark (Am Kurpark) ist am kommenden Sonntag, 4. September, um 10 Uhr. Die Einschreibung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt bis 9.30 Uhr vor Ort. Ein geringes Startfeld wird erhoben, die Kugeln für die Teilnehmer können gestellt werden. Weitere Informationen sind online unter www.dfg-badsachsa.de nachzulesen.