Richtfest für neue ASB-Rettungswache in Bad Sachsa gefeiert

Bad Sachsa. Der ASB investiert 1,5 Millionen Euro in den Bau der Rettungswache in Bad Sachsa. Zu diesem Zeitpunkt ist die Inbetriebnahme geplant

Der ASB-Kreisverband Northeim-Osterode feiert Richtfest an der neuen Rettungswache in Bad Sachsa.

Im Notfall ist vor allem eines wichtig: dass der Rettungsdienst schnell vor Ort sein kann. „Der Standort hier in Bad Sachsa bietet dem gesamten Südharz einen Vorteil. Wir sind im Schnitt zwei bis drei Minuten schneller vor Ort für alle Versorgungsbereiche“, erklärt Sven Obermann, Fachbereichsleiter Rettungsdienst beim Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Kreisverband Northeim-Osterode. Und die neue Rettungswache in der Walkenrieder Straße nimmt immer weiter Gestalt an. Was genau dort entsteht, davon konnten sich Vertreter der Feuerwehr, Polizei, des Rettungsdienstes mit geladenen Gästen und auch den Handwerkern überzeugen, denn der Kreisvorstand hatte zum Richtfest am Rohbau geladen.

Arbeiten sind schnell vorangeschritten

Eines steht fest: Bedenkt man, dass die Arbeiten erst Ende April begonnen haben, sind sie bereits gut vorangeschritten. Selbst beim Richtfest wurde nebenbei gearbeitet, sodass der traditionelle Baum kurzerhand als symbolisches Zeichen an einen Kran gehangen wurde, damit die Handwerker weitermachen konnten. „Wir sind wirklich froh diesen Standort zu haben und dass es bislang so gut vorangeschritten ist“, erklärte der Vorsitzende des Kreisverbands, Hans Dieter Wollborn.

Allerdings treffen auch das Projekt des ASB die aktuellen Schwierigkeiten im Bausektor. „Es bleibt abzuwarten, wie gut wir weiterhin an Material kommen“, beschreibt Sven Obermann. Nach den derzeitigen Planungen hoffe man, im Frühjahr 2023 die Wache offiziell in Betrieb nehmen zu können. „Wenn es gut läuft eher, aber da müssen wir abwarten“, verdeutlicht der Fachbereichsleiter. Fest steht, dass am Standort in Bad Sachsa eine Rettungswache entstehe, die den neuesten Standards entspricht. „Dies erfüllen wir vom ASB als einzige in Südniedersachsen.“

Zwei RTW sind vor Ort stationiert

Stationiert werden am neuen Standort zwei Rettungstransportwagen und deren Besatzungen, die ihren Dienst im Gebäude Mitte Oktober dieses Jahres aufnehmen sollen. „Insgesamt werden 14 Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst in Bad Sachsa versehen, dabei vier Personen pro Schicht“, erklärt Sven Obermann. Diesen könne man einen modernen und besonderen Arbeitsplatz an einem tollen Standort anbieten.

Das lässt sich der ASB einiges kosten. Wie Geschäftsführerin Iris Knecht bereits bei einer früheren Besichtigung der Baustelle gegenüber unserer Redaktion erklärte, investiere man 1,5 Millionen Euro.

Quartier bei der Feuerwehr war Übergangslösung

Dass man aus den bislang genutzten Räumen am Depot der Bad Sachsaer und Neuhofer Feuerwehr auszieht, ist dabei rein rechtlichen Gründen geschuldet. Die Unterbringung bei der Übernahme des Standorts Bad Sachsa vor anderthalb Jahren sei ohnehin nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Allen ASB-Verantwortlichen war es auch wichtig zu betonen, dass der Neubau auch ein klares Bekenntnis für den Standort in Bad Sachsa beziehungsweise im Südharz sei. Denn mit dem neuen Standort könne man noch schneller in Richtung Gemeinde Walkenried, Stadt Bad Lauterberg oder aber in die Uffestadt und deren Ortsteile ausrücken, also wichtige Zeit im Ernstfall sparen.

Bildergalerie- Richtfest an der ABS-Rettungswache Bad Sachsa Bildergalerie- Richtfest an der ABS-Rettungswache Bad Sachsa Der ASB-Kreisverband Northeim-Osterode feiert Richtfest an der neuen Rettungswache in Bad Sachsa mit. Foto: Thorsten Berthold / HK

Dafür gab es auch Lob und Anerkennung seitens der Stadt Bad Sachsa. Der stellvertretende Bürgermeister Lutz Rockendorf dankte dem ASB für sein Engagement in der Uffestadt bzw. dem Südharz. Es sei wunderbar, dass der Standort hier errichtet werde. Er betonte, dass Rat und Verwaltung die Rettungsdienstmitarbeiter unterstützen – „und das in jeder Hinsicht“. Der stellvertretende Bürgermeister lenkte dabei auch den Blick auf einen Bericht unserer Zeitung, in dem die steigende Zahl von Angriffen auf Rettungskräfte thematisiert wurde. „Das ist einfach ungeheuerlich. Aber seien Sie versichert: Wenn Sie hier unsere Unterstützung benötigen, wird diese gegeben.“

Beim Richtfest aber waren solche Probleme erst einmal kein Thema, alle freuten sich über die Fortschritte beim Bau der Wache.

Mehrre Rettungswachen gebaut seit dem Jahr 2017

Erst im Jahr 2018 hat der ASB dabei in Barbis eine neue Rettungswache, die zugleich auch Lehrrettungswache ist, gebaut. Im Jahr 2020 folgte dann in Nörten-Hardenberg, dem Sitz des Kreisverband, ein weiterer Neubau. Als nächsten Schritt vollzieht der Kreisverband nun die Erstellung des neuen Gebäudes in Bad Sachsa.

Im Landkreis Göttingen betreibt der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode somit zwei Rettungswachen. An der Rettungswache in Barbis, die eine Lehrrettungswache ist, ist auch ein Notarzt stationiert. Hier sind zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie rund 24 Rettungskräfte im Einsatz. An der Rettungswache in Bad Sachsa sind ebenfalls zwei Rettungswagen sowie rund 14 Rettungskräfte stationiert. Zudem betreibt der Kreisverband eine Rettungswache in Nörten-Hardenberg (Kreis Northeim). Hier sind zwei Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen stationiert. Insgesamt sind rund 32 Rettungskräfte dort tätig.