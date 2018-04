Rettungsdienst nimmt neue „Wache Zoll“ in Betrieb

Barbis Der neue Standort des ASB in Barbis bietet eine optimale Verkehrsanbindung in alle Richtungen. Autofahrer sollten hier besonders aufmerksam sein.

Der Rettungsdienst des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) des Kreisverbandes Northeim/Osterode nimmt am Samstag, 14. April, im Laufe des Tages seine neue Lehr-Rettungs- und Notarzt-Wache in Barbis-Zoll in Betrieb. Der neue Standort bietet eine optimale Verkehrsanbindung in alle Richtungen.

Die Fahrzeughalle befindet sich an der rechten Seite gen Osten (nach Bad Lauterberg gerichtet). Am neuen Standort Barbis sind je ein Rettungswagen und Notarzt-Einsatzfahrzeug täglich über 24 Stunden einsatzbereit und rücken bei Bedarf aus. Zusätzlich ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr (an Feiertagen in der Woche von 10 bis 20 Uhr) ein zweiter Rettungswagen und ein Krankentransport-Wagen von 10 bis 21 Uhr im Dienst.

Weitere Stützpunkte

Der ASB betreibt im Altkreis Osterode weiterhin einen Rettungswagen-Stützpunkt in Osterode in der Leege.

In Osterode-Lasfelde, Herzberg und Bad Sachsa werden Rettungswachen vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Am alten Standort Scharzfelder Straße 90 in Bad Lauterberg bleibt die ehrenamtliche Schnell-Einsatzgruppe (SEG) mit Gerätewagen und Gelände-Quad stationiert.

Verkehrsteilnehmer sollten im Bereich der Barbiser Zoll-Brücke besonders aufmerksam sein und Rücksicht auf Einsatzfahrzeuge nehmen.