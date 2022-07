Premiere geglückt: Dammfest in Bad Sachsa wird ein Erfolg

Am vergangenen Wochenende war viel los im Landkreis Göttingen, nicht nur in Bad Sachsa: Open-Air-Spektakel in Osterode, Bierfest in Bad Grund oder auch die „Nacht des Wissens“ in Göttingen, um nur einige Veranstaltungen mit großem Gäste-Zuspruch zu benennen. Trotz dieser vielfältigen Auswahl machten sich über den Tag gesehen viele Besucherinnen und Besucher für einige vergnügliche Stunden auf den Weg zur Premiere des Bad Sachsaer Dammfests am Schmelzteich. Schließlich hatten die Verantwortlichen, das Team der Tourist-Information Bad Sachsa, der Bad Sachsa Holding, DG Lighting, Wir für den Südharz, der Facebookgruppe Bad Sachsa hilft sich und dem Hotel Romantischer Winkel, ein Programm ausgearbeitet, welches bis in den Abend hinein andauerte – und bei dem große und kleine Feiernde vollends auf ihre Kosten kamen und zugleich ein guter Zweck unterstützt wurde. Denn der Erlös der Teilnehmenden wird genutzt, Tretboote zu kaufen bzw. den Schmelzteich wieder mehr herauszuputzen.

Neuer Spielplatz wird offiziell eingeweiht

Daran änderte auch das doch recht wechselhafte Wetter nichts. Sah es zu Beginn am Mittag noch so aus, als ob man vom Regen verschont bliebe, schüttete es gegen 14 Uhr wie aus Eimern während der Eröffnung des neuen Spielplatzes Westertal durch Bürgermeister Daniel Quade. Ein schön gestalteter Ort für die Jüngsten mit reichlich Spielmöglichkeiten, die sogleich ausprobiert und einem ausgiebigen Praxistest unterzogen wurden. Möglich geworden war dies durch eine Spende in Höhe von 50.000 Euro.

Die zentral gelegene Schmelzteich-Bühne bot den Raum für verschiedene musikalische Aufführungen. Den Auftakt für die ersten zwei Stunden übernahm die Band „Wait for June“ mit flotter Musik. Schön war es auch, dass Harzer Klänge – vorgetragen vom Harzklub – zu Gehör kamen.

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Für besonders Wagemutige bestand zudem die Möglichkeit über den Teich zu „fliegen“ oder aber sich im Zuge einer Tretboot-Regatta mit anderen Freizeitkapitänen in einer Wettfahrt zu messen. Zu gewinnen gab es dabei einige Preise. Der Hauptpreis war ein Pokal, der im kommenden Jahr an gleicher Stelle verteidigt werden muss. Diesen errang das Team Schneevoigt II (Bad Sachsa/Goslar), vor dem Märchentraum (Berlin) und Team Henning.

Vielfältiges Angebot auf dem Festgelände

Verschiedene Anlaufstationen über das weitläufige Festgelände verteilt galt es zu entdecken. Wer mochte, konnte sich sportlich betätigen, bei Ständen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei über die jeweiligen Aufgaben informieren oder einfach einmal in einem Einsatzwagen Platz nehmen. Wer es lieber etwas gemütlicher anging, stärkte sich bei Speis und Trank und betrachtete das bunte Treiben von einem der vielen Sitzbänke aus. Bei einer Tombola gab es zudem stolze 2.050 attraktive Preise zu gewinnen.

Ein vergnügliches Fest, bei dem viele Beteiligte sich einbrachten, verbunden mit dem Ziel, Erlöse zum Wohle der Stadtgemeinschaft von Bad Sachsa zu generieren. Das Motto „Alle für Bad Sachsa“ wurde somit bestens erfüllt.