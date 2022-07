Ziel des Dammfest: Alle für Bad Sachsa und den Schmelzteich

Bad Sachsa. Das Dammfest feiert am 9. Juli in der Uffestadt Premiere. Geld für neue Tretboote und den Teich sind das Ziel. Darauf können sich die Gäste freuen

„Wir alle für Bad Sachsa“ – Unter diesem Motto wird am kommenden Samstag, 9. Juli, ein in dieser Form einzigartiges Fest in der Uffestadt seine Premiere feiern: Beim Dammfest am Schmelzteich können Einheimische und Gäste einen spannenden, spaßigen, informativen und gleichermaßen schmackhaften Tag erleben – und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen. Denn die Erlöse, die alle am Fest Beteiligten generieren, werden genutzt, um den Schmelzteich zu erhalten und verschönern und vor allem aber neue Boote zu finanzieren bzw. zu erhalten.

Besondere Lage

Das der Schmelzteich, angrenzend an den Vitalpark, mit das Herzstück von Bad Sachsa bildet, und mit seiner schönen Kulisse das ganze Jahr zum Verweilen, Spazieren oder Bootfahren einlädt, ist unumstritten. Und auch verschönert wurde er bereits: Das Bootshaus und die Anlegestelle wurden saniert bzw. repariert durch den Bauhof der Stadt Bad Sachsa. Nun soll auch neues Leben in dem Bereich einziehen, was auch die Grundlage des Festes bildet.

Josef Oelkers, Inhaber vom Hotel Romantischer Winkel (Rowi), das künftig auch den Bootsverleih betreiben wird, hatte die Idee, den Schmelzteich wieder mehr herauszuputzen, das gesamte Areal wieder mehr in den Fokus der Stadt zu rücken. Und er stieß mit dieser Idee auf viel Resonanz. Gemeinsam mit der Tourist-Information Bad Sachsa, der Bad Sachsa Holding, DG Lighting, Wir für den Südharz und Bad Sachsa hilft sich wird das Team vom Rowi den Aktionstag veranstalten. Wobei mittlerweile kann man fast eher schon sagen, dass die Sechs zwar die Organisatoren sind, aber passend zum Motto „Wir alle für Bad Sachsa“ sich auch gefühlt die ganze Stadt bei der Aktion einbringt. Feuerwehr, Tennisclub, Heimatmuseum oder das Kinderbüro der Kommune sind nur einige Vereine und Organisationen, die neben vielen Privatpersonen den Aktionstag unterstützen.

Facebookgruppe erhält eigenes Tretboot

Und hier zeigt sich bereits die Hilfe untereinander: Vonseiten des Rowi wurde – wie von den Mitgliedern der Facebookgruppe „Bad Sachsa hilft sich“ gewünscht – ein eigenes Tretboot geordert, die Kosten von knapp 2.000 Euro vorfinanziert. Mittlerweile hat die Gruppe bereits einige Geldspenden erhalten, doch das Gros der Finanzierung soll durch eine Tombola erfolgen. Stolze 2.050 Preise konnten eingeworben werden dank der Unterstützung von Personen und Firmen und Unternehmen in der gesamten Region. „Wir verkaufen die Lose für einen 1 Euro und jedes Los gewinnt“, erklärte Elke Baldenweck von der Gruppe. Sind alle Lose verkauft, ist das Boot schon finanziert – und der restliche Erlös wandert in weitere Projekte am Schmelzteich.

Passend zu den Tretbooten wird es eine Schmelzteichregatta geben, die dann jährlich ausgetragen wird. Jeweils Mannschaften (mit 2 Personen) fahren um den Sieg in Vorrunde, Halbfinale und Finale. Start ist am 9. Juli um 15 Uhr. Anmeldungen sind noch unter Vorstand@wfds.de oder http://regatta.wfds.de möglich, die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro je Mannschaft. Als weitere Attraktion wird an diesem Tag um 14 Uhr der neue Spielplatz Westertal eröffnet, der dank einer Spende der Banking-Partner Beratungsgesellschaft aus Bad Sachsa in Höhe von 50.000 Euro gebaut werden konnte. Ansonsten werden über den gesamten Tag auf dem Damm und der Schmelzteichwiese verteilt vielfältige Unterhaltung, Livemusik und kulinarische Angebote wie auch spezielle Aktionen für Kinder geboten. Zudem präsentieren sich lokale Firmen, Vereine und Gruppen.

Der Zeitplan:

12 Uhr: Eröffnung / Konzert „Wait for June“ (Bühne Schmelzteichwiese), 14 Uhr: Eröffnungszeremonie Spielplatz, 14.30 Uhr: Auftritt Harzklub (Bühne Schmelzteichwiese), 15 Uhr: Startschuss Tretbootregatta (Bootshaus), 15.30 Uhr: Konzert „Norbert & Sylvie“ (Bühne Schmelzteichwiese), 17.30 Uhr: Konzert „Marlen“ (Bühne Damm), 19 Uhr: Konzert „Lucky Lips“ (Bühne Damm), ca. 22 Uhr: Feuerwerk (bei Einbruch der Dunkelheit)

Die Teilnehmer:

Kinderbüro der Stadt Bad Sachsa, Feuerwehr, Gutwerk, Wir für den Süddharz, GLC, Rowi, Malkreis Bad Sachsa, Heimatmuseum, DRK, Outdoorfriend, Tennisclub Bad Sachsa, Trile A Toys, Seniorenheim Lamm, Fa. Neukirchner, Bad Sachsa hilft sich, DG Lightning, Bad Sachsa Holding

Spenden für den Schmelzteich und die Tretboote können unabhängig vom Aktionstag jederzeit auf das Konto DE66 2635 1015 0233 0156 27 bei der Sparkasse Osterode am Harz unter dem Stichwort „Sponsor Schmelzteich“ erfolgen.