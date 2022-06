Nach Corona-Pause: Neustart des Ferienpass in Walkenried

Der Neustart steht bevor: nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr wieder ein Ferienpass in der Gemeinde Walkenried angeboten. Das Ferienpass-Team um Manuela Hintze und Jugendpflegerin Sylvia Köhler freut sich, viele Aktionen und Projekte anbieten zu können – auch dank zahlreicher Unterstützung von Sponsoren und Personen.

Verkaufsstart beim Tag der offenen Tür

Bereits zum Tag der offenen Tür im Jugendraum in Walkenried, Unter den Schießeichen 8, kann der Ferienpass in der Zeit von 14 bis 18 Uhr gekaut werden. Zudem erwartet die Kinder und Jugendliche ein kleines Programm.

Am Montag, 27. Juni, wird der Ferienpass in der ersten großen Pause in der Aula der Grundschule Walkenried verkauft. Er ist zudem im Bürgerbüro in der Gemeindeverwaltung ab dem Tag erhältlich.

Viele Vergünstigungen werden geboten

Das Anmeldeverfahren für die verschiedenen Aktionen, die über die Sommerferien angeboten werden, ist im Ferienpass konkret beschrieben. „Es warten viele tolle Veranstaltungen auf die Kinder. Zum Beispiel konnten wir in diesem Jahr wieder den Mitmach-Zirkus gewinnen und es gibt vergünstigten Eintritt im Zorger Waldbad, im Salztal Paradies, im Ravensberg Basecamp unter anderem“, erklären Hintze und Köhler.

