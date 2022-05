Auch Götz Alsmann kommt: Kreuzgangkonzerte starten 2022 wieder

Die „Auferstehung der Kreuzgangkonzerte“ begingen am Donnerstag der künstlerische Leiter Thomas Krause, der Vorsitzende des Beirats der Kreuzgangkonzerte Klaus Liebing und Hans-Peter Knackstedt, Geschäftsführer der Kreiswohnbau und Premiumförderer der Veranstaltungsreihe. Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) sind nach zwei Jahren der Corona-Zwangspause endlich wieder zurück.

„Wenn die Kultur stirbt, dann stirbt alles“, bezog sich Knackstedt bei dem Treffen in der Kreiswohnbau-Geschäftsstelle auf die letzen zwei Jahre, in denen das Festival, geschuldet der Coronapandemie, pausieren musste. „Es ist schon etwas Besonderes, jetzt wieder starten zu können“, freute sich Klaus Liebing.

In den Monaten Juni und Juli stehen nun zwölf Veranstaltungen internationaler Spitzenklasse, guter Unterhaltung und mit fantastischem Entertainment auf dem Programm. Die Juli-Konzerte finden zudem alle Open Air im Kreuzgarten statt. Nicht nur die aus 2020 verschobenen Konzerte, sondern auch neue Angebote mit Publikumslieblingen wie Götz Alsmann, Ludwig Güttler und dem Dresdner Kreuzchor sind im Kloster Walkenried zu erleben.

Klangzauber aus New York

Am 4. Juni machen die Zucchini Sistaz den Auftakt mit frechen Schlagern der 20er bis 50er Jahre, gefolgt von den Bläsersolisten des Gewandhauses Leipzig am Pfingstmontag. Zwei Wochen später wird es mit dem Staatsorchester Braunschweig am 19. Juni und den NDR-ElphCellisten der Hamburger Elbphilharmonie am 20. Juni klassisch.

Vokaler Klangzauber aus New York verbreitet sich am 24. Juni im Kreuzgang, gefolgt von Grimms Märchen, gelesen von Katharina Thalbach am 25. Juni. Anfang Juli widmet sich Götz Alsmann, ein Patenkonzert der Kreiswohnbau, an zwei Abenden dem Thema L.I.E.B.E., und Ludwig Güttler mit seinem Blechbläserensemble verbreitet am 15. Juli Dresdens Glanz.

Der Dresdner Kreuzchor gastiert im Kloster Walkenried zum letzten Mal unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile. Foto: Grit Doerre

„Wir haben natürlich nicht nur Klassiker im Programm, sondern betreten auch Neuland“, kündigte Thomas Krause an. So wird zum ersten Mal in Walkenried Tim Fischer auf der Bühne stehen. Begleitet von seinem Pianisten wird er am 17. Juli einen großen Chanson-Abend mit Liedern von Brecht/Weill, Hollaender, Kreisler und anderen mehr präsentieren.

Der Dresdner Kreuzchor ist am 24. Juli zu Gast. Es ist gleichzeitig das Abschiedskonzert für den Kreuzkantor Roderich Kreile: „Dass sein letztes Konzert bei uns stattfindet, ist schon eine Auszeichnung “, stellte Krause fest. Einen Tag später wird dann Star-Trompeterin Tine Thing Helseth mit dem Brass-Ensemble tenThing die Sommersaison beenden.

Vielseitiges Programm

Hans-Peter Knackstedt lobte die „besonders gute Zusammenstellung“ des Programms eines Festivals mit großer Strahlkraft weit über die Region hinaus und sagte auch für die kommenden Jahre die Unterstützung seines Hauses zu. Dass sein großes Idol, der Stargeiger David Garrett, für Walkenried gewonnen werden könnte, bewertete er realistisch und als eher utopisch. Er regte aber an, sich auch künftig neuen Herausforderungen zu stellen und das Programm mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern aufzuwerten.

Klaus Liebing, Geschäftsführer Hans-Peter Knackstedt und Thomas Krause (von links). Foto: Michael Paetzold / HK

Dass die Qualität der Konzertreihe nur mit Hilfe von Förderern wie der Kreiswohnungsbau zu halten ist, stellte der künstlerische Leiter heraus. Ein Drittel der Einnahmen bringen sie in ein gut sechsstelliges Gesamtbudget ein, über die Eintrittspreise wird ein weiteres Drittel erzielt. Unter den Förderern ist auch der Landkreis Göttingen.

Karten für die Veranstaltungen und Konzerte können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen und Ticketbestellung unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.