Autotreffen: „Benzgeflüster“ auf dem Kupferberg in Walkenried

Walkenried. Ein Stern, der alle eint: am 7. Mai findet auf dem Schützenplatz in Walkenried wieder ein Mercedes Benz-Treffen statt.

Ein Stern, der alle vereint: Am Samstag, 7. Mai, findet auf dem Schützenplatz in Walkenried das „Benzgeflüster“, ein Mercedes-Treffen für alle Baureihen und Baujahre der Marke Mercedes Benz, statt. Veranstalter ist Alexander Reimann, der bereits die Sterne-Treffen in der Vergangenheit organisiert hat. Für den Organisator ist es vor allem die familiäre Atmosphäre wichtig, die die Treffen in Walkenried besonders macht.

Liebe zur Marke eint alle Teilnehmer

„Es kommt nicht darauf an, wie teuer dein Wagen ist, was du alles daran gemacht hast, es geht einfach um die Liebe zum Automobil, zu der Marke, die uns alle eint“, erklärte er beim Sterne-Treffen im Jahr 2020.

Bildergalerie- Sternetreffen in Walkenried Bildergalerie- Sternetreffen in Walkenried In Walkenried fand erstmals auf dem Kupferberg das Sterne Treffen, ein Autotreffen für Mercedes-Fahrzeuge statt. Foto: Alexander Reimann / Privat

Für das „Benzgeflüster“, dass zur Gruppe der Sterne-Treffen gehört – und das auch in Walkenried wieder am 30. Juli ebenfalls auf dem Schützenplatz ausgerichtet wird, hofft er wieder auf viele Aussteller und Gäste. Beginn ist am 7. Mai um 9 Uhr. Eine Startgebühr pro Fahrzeug in Höhe von zehn Euro wird erhoben. Für Essen und Getränke ist während des Aktionstages gesorgt. Zudem gibt es an dem Tag drei Freikarten für das Sterne-Treffen am 30. Juli zu gewinnen.

Weitere Informationen erteilt Alexander Reimann unter 0151-25005874.

dx