Hilferuf erhört: Spendengüter aus Bad Sachsa erreichen Polen

Bad Sachsa. Für Flüchtlinge aus der Ukraine werden in Bad Sachsa Hilfsgüter gesammelt und zur Partnerstadt Czerwionka-Leszczyny gebracht. So lief die Aktion.

Der Hilferuf blieb nicht ungehört: die ersten Spendengüter aus Bad Sachsa sind am Wochenende in der Stadt Czerwionka-Leszczyny in Polen eingetroffen. Wieslaw Janiszewski, Bürgermeister von Czerwionka-Leszczyny, nahm die Hilfsgüter, die Menschen aus der Uffestadt und der Region gespendet hatten, persönlich von Grzegorz Muras im Empfang. Der Inhaber des gleichnamigen Hausmeisterservice hatte diese eigens nach Polen gefahren.

Täglich treffen Flüchtlinge aus der Ukraine ein

Hintergrund der Spendenaktion ist, dass in der etwa 42.000 Einwohner zählenden Stadt Czerwionka-Leszczyny seit dem Überfall auf die Ukraine täglich Flüchtlinge eintreffen.

Wieslaw Janiszewski hatte daher seinen Bad Sachsaer Amtskollegen Daniel Quade um Hilfe gebeten – und die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Uffestadt bzw. der Region nahmen diesen sehr ernst. „Es ist beeindruckend zu erleben, wie groß die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung in unserer Stadt ist“, fasst Daniel Quade zusammen. Dies untermauerte auch die große Zahl an Hilfsgütern, die den Transporter komplett füllten.

DRK sammelt Güter vor Ort ein

Der Bad Sachsaer Bürgermeister dankte in dem Zusammenhang auch den Mitgliedern der DRK-Ortsvereine aus Bad Sachsa und Neuhof, „die mit vielen helfenden Händen“, die Sammlung vor Ort vor- und annahmen.

Beim Einräumen der Hilfsgüter. Foto: Privat

Die Übergabe der zahlreichen Hilfsgüter erregte auch in Polen mediale Aufmerksamkeit, ein lokaler Fernsehsender berichtete über die Aktion.

Zufälliger Kontakt führt zur Zusammenarbeit

Dass es überhaupt zu der Zusammenarbeit gekommen ist, ist dabei beinahe ein Zufall. Während seiner regelmäßigen Urlaubsaufenthalte im Harz nahm Wieslaw Janiszewski Kontakt zu seinem Amtskollegen in der Uffestadt auf.

Aus den Treffen entstand schließlich die Idee einer Zusammenarbeit beider Städte, die aufgrund der Invasion des russischen Militärs in der Ukraine eine komplett neue Bedeutung gewonnen hat.

Geldspenden weiterhin erbeten

Mit der Übergabe soll die Aktion aber nicht beendet sein. Da weiterhin viele Artikel benötigt werden, die aus hygienischen Gründen neu angeschafft werden sollen, bittet die Stadt Bad Sachsa auch weiter um finanzielle Spenden auf das Konto der Stadt Bad Sachsa: IBAN: DE97 2635 1015 0000 0005 05, BIC: NOLADE21HZB, hierbei unbedingt den Zahlungszweck „Hilfe Ukrainekrieg“ angeben.