Winter im Harz Die Lifte ruhen, am Ravensberg gibt es dennoch Winterspaß

Neuer Schneefall ist vorerst zwar nicht in Sicht und auch die Lifte stehen still. Winterspaß können Einheimische und Gäste dennoch auf dem Ravensberg in Bad Sachsa haben: Ob mit dem Schlitten, beim Wandern oder bei einer kleinen Schneeballschlacht – genug Schnee ist noch da. Allerdings müssen weiterhin auch dringende Forstarbeiten vorgenommen werden. Dadurch ist das Befahren der Straßen und Wege nur eingeschränkt möglich.