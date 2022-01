Impfaktion am 7. Januar im Freizeitzentrum Walkenried

Das Impfangebot gegen das Coronavirus wird auch in der Gemeinde Walkenried weiter ausgebaut. Bereits am Freitag, dem 7. Januar, sowie am 14. Januar, wird ein mobiles Impfzentrum des Landkreises Göttingen in der Gemeinde Walkenried stationiert und eine offene Impfaktion angeboten. Wie in der Vergangenheit können sich an beiden genannten Tagen, jeweils in der Zeit von 10 bis ca. 14.30 Uhr, im Freizeitzentrum in Walkenried, Nordhäuser Straße 1a, alle interessierten Bürger und Bürgerinnen ab dem 12. Lebensjahr impfen lassen.

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Es werden dabei Erst- und Zweitimpfungen, wie auch Booster-Impfungen vorgenommen. Geboostert wird ab 3 Monaten nach der Zweitimpfung, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Es kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zum Einsatz. Interessierten werden gebeten ihren Impfausweis (falls vorhanden) und Personalausweis mitzubringen. Die Anamnesebögen werden vor Ort ausgefüllt.

Online-Registrierung aktuell nicht möglich

Wichtig: Die Aktion am 7. Januar, wird als offener Impftermin angeboten. „Es werden wieder nummerierte Karten an die Interessierten vergeben, damit für alle klar ist, wann alle möglichen Impfungen vergeben sind.“ Im Internet wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass man sich online beim Impfportal des Landes Niedersachsen einen Termin sichern lassen könnte. Aktuell ist dies, wie auch Tests unserer Redaktion ergaben, jedoch nicht möglich. Wann die Online-Registrierung wieder geht ist, ist noch unklar.

Ebenso wichtig: vielfach wurde ebenfalls online der 8. Januar als Termin für ein freies Impfen angeboten. An diesem Tag werden aber in Walkenried ausschließlich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Walkenried und Bad Sachsa geboostert.