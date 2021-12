Coronavirus Impfaktion am 22. Dezember in Walkenried

Der Termin steht: Wie Walkenrieds Bürgermeister Lars Deiters bereits auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt hatte, wird am Mittwoch, dem 22. Dezember, mobiles Impfzentrum des Landkreises Göttingen in der Gemeinde Walkenried stationiert. Ab 10 bis etwa 14 Uhr können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am dem 12. Lebensjahr in das Freizeitzentrum, Nordhäuser Straße 1a, zum Impfen ohne Voranmeldung vorbeikommen. Die Aktion ist kostenfrei, es kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zum Einsatz.

Wartezeiten einrechnen

Interessierte werden gebeten, ihren Impfausweis (falls vorhanden) sowie den Personalausweis mitzubringen. Die Anamnesebögen werden vor Ort ausgefüllt.

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Zum Ablauf teilt die Gemeindeverwaltung folgende Hinweise mit: „Aktuell sind die Impfaktionen stark nachgefragt. Sie müssen mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Es kann sein, dass Sie bereits vor Ende der ausgewiesenen Impfzeit abgewiesen werden, da die Tageskapazität erreicht ist.“ Grund hierbei ist, dass die Anzahl der Impfdosen begrenzt ist. Aufgrund dieser Tatsache erhalten die Impflinge, wie es bereits bei der jüngsten Impfaktion in Bad Sachsa praktiziert wurde, eine fortlaufende Wartenummern vor dem Betreten des Freizeitzentrums.

Wartebereich ist weder bestuhlt noch beheizt

Ferner wird seitens der Kommune betont, dass bei der Impfaktion kein beheizter und bestuhlter Wartebereich zur Verfügung stehe. Dies sollten Interessierte vor der Anreise beachten. Gleichzeitig wird um Verständnis seitens der Verantwortlichen gebeten. „Gemeinsam wurde in der Gemeinde Walkenried schon viel erreicht, um die Eindämmung der Corona-Pandemie zu unterstützen. Nun möchten wir vor dem Start in das neue Jahr noch einmal nachlegen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

dx