Güntzler ist irritiert über Aussagen zum Salztal Paradies

„Es verwundert mich schon sehr, wenn die SPD die Sanierung des Salztal Paradieses nur auf ihre Fahnen schreibt. Die Akquise war immer ein gemeinschaftliches Projekt von Thomas Oppermann und mir. Gemeinsam haben wir uns bei verschiedenen Ansprechpartnern für die Mittel für unsere Uffestadt stark gemacht“, dies teilt der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) in einer Stellungnahme mit.

Gemeinsam für Fördermittel eingesetzt

Bereits seit dem Jahr 2018 hätten die beiden Bundestagsabgeordneten sich für Fördermittel eingesetzt. Im Frühjahr 2020 waren sie dann endlich gemeinsam erfolgreich. Die Stadt Bad Sachsa bekam Bundesfördermittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro zugesagt (wir berichteten).

„Es verwundert mich schon sehr, dass die SPD nun alle Förderzusagen des Bundes allein dem Wirken von Thomas Oppermann zuschreibt. Es ist schade, dass sein politisches Erbe so für Parteipolitik und Wahlkampfgetöse ausgenutzt wird. Das wäre nicht in seinem Sinne gewesen. Thomas Oppermann hat immer mit mir gemeinsam in Berlin für unseren Wahlkreis an einem Strang gezogen. Als Team konnten wir viel erreichen. Über 100 Millionen Euro konnten wir insgesamt an Fördergeldern in unsere Region holen. Das finde ich schon eine Hausnummer“, erläutert Güntzler stolz.

Güntzler möchte Engagement weiterführen

Er ergänzt abschließend: „Ich möchte dieses Engagement für unsere Region gerne weiterführen. Meine bestehenden Kontakte in Berlin, die ich mir über die vergangenen acht Jahre aufbauen konnte, möchte ich gerne weiterhin nutzen. Daher würde ich mich freuen, wenn die Menschen im Wahlkreis mir bei der Bundestagswahl am 26. September erneut ihr Vertrauen schenken.“