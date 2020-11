Krippenweihnacht soll eine Auszeit vom Corona-Alltag bieten

Die ersten Tannen stehen entlang der Ortsdurchfahrt und auch die Unterstände sind aufgebaut – die Vorbereitungen für die Krippenweihnacht in Wieda laufen scheinbar wie immer – und doch wird bei der Auflage im Jahr 2020 vieles anders sein. Der Grund ist hier natürlich die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen, an der eigentlichen Ausrichtung der beliebten Veranstaltung von Ende November bis Heiligabend will das Organisationsteam um Klaus-Erwin Gröger aber festhalten – alles natürlich im Rahmen der geltenden Regelungen.

Nachdem bereits im September von allen Beteiligten die Durchführung der Wiedaer Krippenweihnacht in eingeschränktem Umfang und dem Vorbehalt etwaiger staatlicher Verordnungen bestätigt wurde, war beim letzten Organisationstreffen der Vereine, Verbände und Helfer Ende Oktober auch klar, dass alle Veranstaltungen bis auf die Lichterkirche am Wochenende des 1. Advent abgesagt werden müssen. Etwas Normalität anbieten Nach allgemeiner Einschätzung der Situation durch Klaus-Erwin Gröger und ausführlicher Diskussion waren sich die Beteiligten beim Infoabend aber schnell einig, alle Komponenten der Wiedaer Krippenweihnacht anzubieten, die zulässig und unter Coronaregeln umsetzbar sind. Dazu gehört allem voran die Präsentation der 23 lebensgroßen Krippenstationen. Der Aufbau der Unterstände für diese, wie auch der Tannen, die später mit der Weihnachtsbeleuchtung versehen werden, fand daher jetzt statt. „Dieses die Krippenweihnacht tragende Alleinstellungsmerkmal soll dazu beitragen, ein Stück Normalität in dieser schweren Zeit herzustellen“, erläutert Gröger. Fotos- 15. Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet Fotos- 15. Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet Die 15. Auflage der Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet. Übergroße Krippen und eine besondere Weihnachtsbeleuchtung im Ort sind unter anderem zu bewundern. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotos- 15. Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet Die 15. Auflage der Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet. Übergroße Krippen und eine besondere Weihnachtsbeleuchtung im Ort sind unter anderem zu bewundern. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotos- 15. Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet Die 15. Auflage der Wiedaer Krippenweihnacht ist gestartet. Übergroße Krippen und eine besondere Weihnachtsbeleuchtung im Ort sind unter anderem zu bewundern. Foto: Thorsten Berthold / HK Gerade in diesem Jahr möchte man die Einwohner des Ortes, wie auch die Gäste aus den Nachbarkommunen bzw. der gesamten Region dazu einladen, bei einem Spaziergang die Außenkrippen zu besuchen und sich mit der vielfältigen Weihnachtsbeleuchtung – für die neben den geschmückten Bäumen insbesondere die Einwohner selbst sich jedes Jahr aufs neue extrem kreativ zeigen – eine kleine Auszeit vom Corona-Alltag zu gönnen. „Unser Ziel ist es, die Besucher in der stimmungsvollen Atmosphäre auf dem Weg zu und bei den Krippen einen Moment von der bedrückenden Alltagssituation abzulenken und zu erfreuen. Auf dem ausgedehnten Weg zu den Krippenstationen ist das unter Einhaltung der Corona-Regeln auch jederzeit möglich“, betonen die Organisatoren unisono. Krippenausstellung abgesagt Aber die Pandemie sorgt eben auch dafür, dass man bei der Auflage im Jahr 2020 Abstriche hinnehmen muss – allen voran musste die Krippenausstellung im Alten Rathaus abgesagt werden. Ein tragfähiges Hygienekonzept konnte trotz zunächst geplanter Reduzierung und Umstellung der Ausstellung nicht dargestellt werden. Übergroße Außenkrippen, Hauskrippen und eine besondere Beleuchtung der Straßen und Häuser sind bei der Wiedaer Krippenweihnacht zu sehen. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv Beim Thema Veranstaltungen hoffen die Organisatoren, dass das musikalische Angebot in der Lutherkirche bei einer Lockerung der Regeln im Dezember umgesetzt werden könne. Gemeinsam mit Pfarrer Stefan Gresing wurde dazu inzwischen auch eine entsprechende Planung erstellt. Vor allem bei der Finanzierung musste man hier umdenken. Bisher wurden fast alle Veranstaltungen auf Spendenbasis finanziert. Sollte die Durchführung der Konzerte in diesem Jahr möglich sein, ist aufgrund der reduzierten Plätze ein Vorverkauf mit Platzkarten angedacht. Unterstützung bei der Durchführung hat hierbei das Team der GLC, die auch die Touristinformationen in Walkenried und Zorge betreibt, zugesagt. Punschtreff im Standby-Modus Ebenfalls spontan reagieren muss man auf die Lage beim Thema Punschtreff vor dem Rathaus. Hier haben die verantwortlichen Vereine signalisiert, dass sie im Falle einer Erlaubnis am 2., 3. und 4. Advents- Wochenende die vorweihnachtliche Atmosphäre mit Punsch und Gegrilltem anbieten würden. Ein Hygienekonzept wurde bereits unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen vom Vorsitzenden des Bürgervereins Pro Wieda, Roland Müller, erarbeitet. Die endgültige Entscheidung, ob der Punschtreff angeboten wird, soll in der 1. Dezemberwoche getroffen werden. Abschließend wirbt Klaus-Erwin Gröger für Verständnis für die Absage mancher Teile der Krippenweihnacht sowie die generell einschränkenden Maßnahmen. „Wir tun dies für die Gesundheit unserer Bürger, unserer Gäste und für uns selbst, wobei die Krippenweihnacht 2020 helfen soll, trübe Gedanken zu verdrängen.“ Der Punschtreff ist ein beliebter Treffpunkt bei der Veranstaltungsreihe. Ob er dieses vorgenommen werden kann ist noch fraglich. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv