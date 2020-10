In Walkenried: Neuer Hort ist offiziell eingeweiht

Das Team vom Hort stellte gemeinsam mit den Kindern das vor, was es aus ihrer Sicht im neuen Raum an positiven wie negativen Eigenschaften gibt.

In diesem Moment war er doch etwas perplex: mitten in seiner Rede rollte durch die Beine von Walkenrieds Verwaltungschef Christopher Wagner ein kleines Auto. Weder er noch die zahlreichen Kinder konnten sich ein kurzes Lachen in dem Moment verkneifen. Aber es passte auch zum Termin – galt es doch den neuen Hort in Walkenried einzuweihen.

Corona-Pandemie verhindert früheren Termin Genutzt werden die Räume durch das Team von Leiterin Anke Etzold schon länger, „doch aufgrund von Corona haben wir lange überlegt, ob und wann wie wir die offizielle Einweihung vornehmen werden“, sagte Wagner. Da die Pandemie und ihre Auswirkungen aber noch länger die Welt beschäftigen würden, hätten die Gemeinde und das Team des Hortes entschieden, dass man nicht länger warten wolle. Ein Plakat mit positiven und negativen Eigenschaften des neuen Raumes – nach aktuellem Stand. Foto: Thorsten Berthold / HK Der Verwaltungschef freute sich vor allem darüber, dass mit dem Umzug des Hortes aus der Kindertagesstätte „Am Zauberwald“ am Kloster die Einrichtung eine deutliche Entlastung erfahren habe. „Ich glaube, wir haben hier auch insgesamt wirklich etwas Gutes geschaffen – auch wenn wir noch nicht fertig mit dem Umbau sind“, wie er deutlich betonte. Schallschutz fehlt noch Eine der noch ausstehenden Maßnahmen konnten die Teilnehmer der kleinen Feierstunde, darunter viele Eltern und auch einige Ratsmitglieder, dank der ebenfalls zahlreich anwesenden und spielenden Kinder selbst erleben: „Der Schallschutz fehlt noch“, erläuterte der Verwaltungschef. Dankbar zeigte er sich aber dem Rat gegenüber, denn die Politik habe die Gelder für die Arbeiten freigegeben. Am Ende habe man eine Situation geschaffen, die für alle gut sei, auch für das Team und die Kinder in der Grundschule, da man sich so einfacher kennenlernen könne. Anke Etzold freute sich ebenfalls, dass der neue Raum endlich auch offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Sie erinnerte daran, dass die Gemeinde Walkenried in der Kita „Am Zauberwald“ bereits seit Herbst des Jahres 2006 Hortplätze zur Verfügung stelle. Ein Angebot, dass auch für die Mitarbeiter eine enorme Herausforderung sei. Die Bedingungen für die Arbeit seien lange Zeit nicht optimal gewesen, aber mit dem neuen Raum sei dies vergessen. „Wir haben jetzt ja fast einen eigenen Gebäudeteil für uns.“ Kinder empfinden Lärm als Problem Das letzte Wort bei der Feier gehörte den Kindern, die sagen sollten, was sie gut und schlecht an den neuen Raum fänden. Diese betonten eines deutlich: Auch sie wünschen sich dringend den Schallschutz, damit mehr Ruhe einkehrt. Auch Geschenke gab es zur Einweihung. Foto: Thorsten Berthold / HK Mehr Informationen zum Hort und seinem Angebot sind hier nachzulesen: https://bit.ly/34rPcBW.