Konzert im Vitalpark Bad Sachsa: James Bond trifft auf Aladin

Das schöne Wetter ebenso genießen wie Livemusik und Geselligkeit mit Freunden und Familie – dies konnten die Besucher bei den bisherigen Veranstaltungen des Bad Sachsaer Konzertsommers bestens, bei den Auftritten waren stets alle Plätze vergeben. Am kommenden Samstag, dem 22. August, erreicht die Veranstaltungsreihe ihren Höhepunkt – und Abschluss gleichermaßen: ab 15 Uhr wird in der Konzertmuschel im Vitalpark das Duo Viviparie um Valerie Koning und Marian Henze auftreten – und so musikalisch „James Bond“ auf „Mary Poppins“ treffen lassen, wie „Pretty Woman“ auf „Aladin“.

„Viviparie“ – das bedeutet so viel wie „zum Leben geboren“ und das merkt den beiden Musikern auch in ihren Shows, denn diese sprühen nur so vor Lust zu leben und zu singen. Und nach den bereits extrem gut verlaufenen Veranstaltungen im Vorfeld ist sich das Team der gastgebenden Touristinformation Bad Sachsa sicher, dass Gäste und Einheimische am kommenden Samstag auch der Höhepunkt des Konzertsommers erwarten wird. Geboten wird den Zuhörern ein besonderer Zusammenschnitt an Musik frei nach dem Motto „Film trifft auf Disney-Crossover“.

Ihre Shows sind beliebt bei Besuchern jeden Alters, eben auch da die Auswahl der Musikthemen so viele Generationen anspricht. „Valerie Koning und Marian Henze gemeinsam auf einer Bühne zu sehen, bedeutet Glamour, Leidenschaft und Gefühl. Die zwei Musiker sind echte Freunde, die ihre gemeinsame Liebe für die Musik verbindet“, erklärt Madlen Hellriegel, Eventmanagerin bei der Touristinformation.

Ihre Passion sorgte auch dafür, dass das Duo bereits mit Künstlern wie Adoro, den Berlin Comedian Harmonists, Stefan Mross, Wolfgang Lippert, Patrick Lindner und Oswald Sattler auf der Bühne stand. „Die musikalische Sommerreise durch die Genres findet in diesem Konzert ihren Höhepunkt“, freut sich Madlen Hellriegel, und fügt hinzu: „Freunde der Filmmusik und den Klängen von Walt Disney sollten sich dieses Konzert nicht entgehen lassen.“

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Konzertsommer in Bad Sachsa Im Vitalpark Bad Sachsa lud das Team der Touristinformation zum Auftakt des Konzertsommers ein. Vor vollbesetztem Haus sorgte das Duo Happiness für Stimmung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Aber nicht nur Musik können die Besucherinnen und Besucher genießen, „auch für leibliche Wohl ist im Rahmen aktuellen Auflagen gesorgt“, versichert Tina Holzapfel, Mitarbeiterin Tourist-Information.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für die Veranstaltung ein Hygiene- und Sicherheitskonzept. Das bedeutet, dass Abstands- und Kontaktbeschränkungen auf dem Veranstaltungsgelände einzuhalten sind. Die Veranstaltung ist bestuhlt und auf 120 Sitzplätze begrenzt. dx

Eine Anmeldung zu der Abschlussveranstaltung des Konzertsommers mit vollständigen Kontaktdaten ist daher dringend empfohlen unter Telefon 05523-474990 oder E-Mail: info@bad-sachsa-urlaub.de.