Seit einiger Zeit stehen sowohl in den Filialen der Volksbank Braunlage in Wieda und in Zorge nur die Selbstbedienungsautomaten zur Verfügung, da der zuständige Kundenberater erkrankt ist. Einige Einwohner der beiden Orte befürchteten, dass dauerhaft nur noch der SB-Bereich zur Verfügung stehen könne – doch die Verantwortlichen der Volksbank Braunlage geben Entwarnung. Es sei richtig, dass der Berater erkrankt sei und auch aufgrund der Urlaubszeit und der coronabedingten Ausnahmesituation sei es aktuell auch nicht möglich, eine Vertretung für die Filialen bereit zu stellen, erklärt Kai Engelhardt, Vorstand der Volksbank Braunlage auf Nachfrage unserer Zeitung. Weiter führt er aus: „Aktuell verfolgen wir keine konkreten Pläne, die Filialen zu schließen, möchten jedoch darauf hinweisen, dass alle unsere Zweigstellen einer fortlaufenden Kosten-Nutzen-Rechnung unterliegen.“ Generell sei geplant, sobald der zuständige Mitarbeiter wieder arbeitsfähig sei, die Filialen in Wieda und Zorge wieder zu öffnen.