Tettenborn. Trotz der Corona-Pandemie will der Schützenverein Tettenborn am 27. Juni für die Einwohner das beliebte Ständchen spielen.

Schützenfest Tettenborn soll nicht in Vergessenheit geraten

Traditionell hätte am vergangenen Wochenende das Königs- und Preisschießen beim Schützenverein Tettenborn stattgefunden – eigentlich, und an diesem Wochenende würde das Schützenfest gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Traditionsveranstaltung aber abgesagt werden. „Jedoch wollen wir es nicht vergessen, sondern auf spezielle Weise aufmerksam machen“, erklären Ortsbürgermeister Olaf Levin und der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Helge Gruß, unisono. Aus diesem Grund wird es am Samstag, dem 27. Juni, für alle Einwohner ein Ständchen der besonderen Art geben.

Die Jugendgruppe des Schützenvereins wird mit den Betreuern musikalisch durch den Ort ziehen. Der Schützenverein würde sich auch, wie sonst üblich, über einen kleinen Bonus freuen, auch wenn es diesmal anders als die üblichen Ständchen sein wird.

Die Initiatoren würden es auch begrüßen, wenn dazu auch die Ortsfahnen zum Beginn der „Festwoche“ ihren Platz finden. „Wir wollen allen Einwohnern, gerade in dieser Zeit, eine kleine Abwechslung bieten und an das Fest erinnern“, betonen Olaf Levin und Helge Gruß ausdrücklich und hoffen auf eine rege Teilnahme.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort