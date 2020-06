Zu viel Löwenzahn im Vitalpark: Grünpflege in der Kritik

Allein das Pfingstwochenende hat es bewiesen: die Gäste haben den Harz als Ausflugsziel wieder angenommen, so auch die Stadt Bad Sachsa. Aber auch die Einheimischen nutzten wie die Touristen die freien Tage für ausgedehnte Spaziergänge oder eine Tour mit dem Fahrrad.

Allerdings gab es in Bad Sachsa bereits am Wochenende Kritik von Gästen wie Einheimischen an der Grünpflege im Vitalpark. Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding, kann dieses Problem nachvollziehen, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung aber, dass der Grund für die schlechte Grünpflege bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen zu finden sei.

Kommunalaufsicht hat Bedenken, Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

„Der Vitalpark gehört zur Bad Sachsa Holding und wird auch von ihr im Rahmen des touristischen Auftrags gepflegt. Die Holding erhält von der Stadt im Rahmen des touristischen Auftrags ihre finanziellen Mittel. Leider konnten diese aber auf Grund von Bedenken der Kommunalaufsicht nicht in dem planmäßigen Umfang seitens der Stadt so einfach an die Holding ausgezahlt werden, so dass ich in der Folge die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und auch alle anderen Ausgaben der Gesellschaft auf das absolute Minimum reduzieren musste“, beschreibt Martin Völz die Lage.

Mittlerweile habe sich die Situation allerdings geringfügig verbessert, erläutert der Geschäftsführer weiter. So konnten eben im Vitalpark am 2. Juni die Mitarbeiter der Bad Sachsa Holding die Grünpflege im Vitalpark wieder vornehmen.

Bauhof ist ab Schmelzteichdamm zuständig

Für die Grünpflege am dem Schmelzteichdamm hoch in Richtung des Minigolfplatzes sind hingegen die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Bad Sachsa zuständig. Sie pflegen aber auch die verschiedenen Blumenbeete im Stadtgebiet – und waren in den vergangenen dabei diese auch mit Wasser zu gießen.