73 Spender kamen zur Blutspendeaktion nach Neuhof

„Blut spenden – Leben retten“ – dies ließen sich 73 Blutspender, davon drei Erstspender, nicht zweimal sagen und kamen am Freitag nach Himmelfahrt zwischen 16 und 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus nach Neuhof, um ihre Blutspende in den Dienst am Nächsten zu stellen.

Blutpräparate sind für zahlreiche Kranke und Verletzte die einzige Chance zum Überleben. Daher sind die Verantwortlichen des DRK-Ortsverein Neuhof mit der Spenderbeteiligung sichtlich zufrieden. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie ist das Dorfgemeinschaftshaus mit seinen räumlichen Möglichkeiten ideal für diesen Spendetermin gewesen.

Sie erfolgte im Rahmen der notwendigen Schutzvorkehrungen für Spender und Mitarbeiter. Wichtige Hinweise zur Teilnahme betreffs der persönlichen körperlichen Gesundheit durch den Blutspendedienst Springe befanden sich auf Plakaten vor dem Eingang. Grundsätzlich lag der beste Schutz bei jedem Spender selbst. Handhygiene, Nies- und Hustenetikette, das Vermeiden von stetigem ins Gesicht fassen, sowie auch einmal die Reinigung des Handys durchzuführen gehörten dazu. Am Wichtigsten war die Einhaltung der Abstandsregelung zwischen den Personen und den Spenderliegen, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Darum fand der Ablauf nach dem Schema „Einbahnstraße“ statt.

Zur anschließenden Stärkung erhielt jeder Spender ein Lunchpaket zum Mitnehmen und einen Kaffee to go.

Ehrungen gab es unter anderem für eine 80., eine 75., zwei 20., zwei 15., sowie zwei 10. und eine 5. Spende. Für die 10. und die 5. Spende gab es jeweils einen Heldenpott.

Der nächste Spendetermin findet am 5. August erneut in Neuhof im Dorfgemeinschaftshaus statt.