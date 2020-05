Ortsdurchfahrt Walkenried: Ende der Arbeiten in Sicht

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Walkenried gehen voran: Am sogenannten Ellricher Dreieck können Verkehrsteilnehmer dank einer Ampelregelung die Strecke vom Ellrich nach Walkenried in Richtung Freizeitzentrum und umgekehrt wieder passieren.

Frei Fahrt gilt wieder – zumindest teilweise – am „Ellricher Dreieck“ in Walkenried. Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Walkenried konnte der Knotenpunkt, an dem Verkehrsteilnehme r aus den Richtungen Ellrich, dem Ortskern des Klosterortes, Zorge, sowie Wieda und Bad Sachsa aufeinandertreffen – und der seit dem 16. April komplett gesperrt war – in Teilen wieder freigegeben werden.

Per Ampelanlage kann der Bereich aus Ellrich kommend hin zum Freizeitzentrum bzw. umgekehrt passiert werden. Aktuell ist die Baufirma gerade dabei, eine neue Asphaltschicht auf den Bereich hin zum Norma-Markt aufzubringen. Bis dies erledigt ist, bleibt die Vollsperrung für diesen Bereich auf jeden Fall bestehen, erklärt Hendrik Weitemeier, vom gleichnamigen Planungsbüro, das die gemeinsame Maßnahme der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar und der Gemeinde Walkenried betreut, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung. Gute Nachrichten für Einwohner und Pendler Er hat aber auch andere gute Nachrichten für alle Einwohner und Pendler: voraussichtlich Ende Mai könnten die Arbeiten an der gesamten Ortsdurchfahrt beendet sein – das wäre drei Monate vor dem geplanten Termin. „Es kann nur sein, dass noch nicht alle Pflasterarbeiten dann beendet sind.“ Am dem Norma-Markt ist die Straße komplett gesperrt. Foto: Thorsten Berthold / HK