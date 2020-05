Konfirmanden könnten bei Tafel in Bad Sachsa helfen

Bad Sachsa. Hilfsbedürftige unterstützen, aber sich selbst schützen – in der Arbeit der Tafel Bad Sachsa liegt ein Spannungsfeld. So könnte es jetzt weitergehen.

Hilfsbedürftige unterstützen, sich selbst schützen – es ist ein gewisses Spannungsfeld, dass aktuell in der Arbeit der Tafel in Bad Sachsa liegt. „Man darf nicht vergessen, dass alle Mitarbeiterinnen in der Ausgabe und auch die Fahrer zur Risikogruppe gehören“, erläutert die Vorsitzende Silke Müller. Dennoch überlegt sie, wie man den Kundinnen und Kunden in Bad Sachsa weiter helfen kann.

So will sie bei Pastor Simon Burger nachfragen, ob Konfirmanden das Team in Bad Sachsa unterstützen können. Ein weiterer Schritt sei, nur noch komplett gepackte Kisten vor dem Eingang der Tafel in der Kirchstraße im Freien zu übergeben. „Wir müssen das Risiko so gering wie möglich halten.“ Deshalb lautet ihr Appell, dass wenn man wieder öffnet, die Menschen mit Mund-Nasen-Schutz vorbeikommen – und auch das Geld, den geringen Betrag, der für die Abgabe der Lebensmittel gezahlt werden muss, möglichst passend übergeben wird. „Nur wenn sich alle an die notwendigen Sicherheits- und Hygieneregeln halten, können wir die Arbeit fortführen“, betont Silke Müller ausdrücklich. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort