„Ampel“ am Edeka-Markt in Bad Sachsa.

Bad Sachsa. Technik zählt nun die Kunden, die den Edeka-Markt von Torsten Schwarz in Bad Sachsa betreten und verlassen.

Per Ampel zum Einkaufen

Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz und ein Einkaufswagen als Sicherheitsabstand – Einkaufen ist in Zeiten der Corona-Pandemie anders geworden. Der Einlass im Edeka-Markt von Torsten Schwarz in Bad Sachsa erfolgt seit dem 30. April zudem auf eine besondere Weise: über ein Ampelsystem. Am Haupteingang ist ein Bildschirm installiert worden, der jeden Kunden zählt – und dabei auch Informationen gibt, wie viele noch eintreten können. Ist das Maximum von 55 Personen erreicht, springt die Anzeige um und bittet den Kunden zu warten, bis wieder jemand den Markt verlassen hat. „Wir entlasten damit die Mitarbeiter, die sonst die Eingangskontrolle übernommen haben“, erklärt Torsten Schwarz.