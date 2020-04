Der Kreislauf ist vollzogen: zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland hat das Team vom Familienzentrum Südharz die Einwohner in Bad Sachsa und Umgebung um Stoffspenden gebeten, um Mund-Nasen-Schutze herstellen zu können, später auch um die Hilfe von Personen, die diese ehrenamtlich herstellen.

Am 27. April haben die Mitarbeiterinnen des Familienzentrums in Bad Sachsa dafür gesorgt, dass ein Teil der Mund-Nasen-Behelfsschutze wieder zu den Menschen der Uffestadt zurückkehrt: vor dem EDEKA-Markt von Torsten Schwarz in Bad Sachsa verteilt, die von den fleißigen Helferinnen und Helfer die selbst hergestellten Hilfsmittel kostenlos aus Bad Sachsa und Umgebung aus Stoffspenden hergestellt worden sind.

Da am 27. April auch die Mund- und Nasenschutzpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV begann, nahmen viele Einwohnerinnen und Einwohner Bad Sachsas dieses Angebot gerne an.

„Wir danken den fleißigen Helferinnen und Helfern, die uns in Form von Stoffspenden und beim Nähen unterstützen“, betont das Team vom Familienzentrum ausdrücklich.

Wer noch bereit ist, das Team vom Familienzentrum Südharz in Bad Sachsa beim Nähen zu unterstützen, möge sich bitte unter der E-Mail-Adresse familienzentrum-suedharz@awo-thueringen.de melden.