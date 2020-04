D&D: „Mit einem Mal ist man wieder 15“

Man wacht auf und alles ist anders! Seit meinem elften Lebensjahr spiele ich Rollenspiele. Früher so gut wie jedes Wochenende, doch mit den Jahren deutlich seltener. Ausbildung, Arbeit und Studium hat den Freundeskreis über das Land verteilt. Man trifft sich alle paar Monate und nicht mehr an jedem Wochenende.

Doch auf einmal ist alles anders: Durch Corona haben viele von uns aufgehört zu arbeiten und so hatten wir unfreiwillig sehr viel mehr Zeit, als wir sie bisher hatten. Spontan entstand die Idee, dass wir über das Internet spielen. Und auf einmal sitzen wir wieder an jedem Wochenende „zusammen“. Sind wieder 15 Jahre alt.

Getrennt voneinander, gemeinsam spielen

Natürlich sitzen wir nicht zusammen. So sitzt mein Bruder in Heidelberg vor dem Computer, Domenik in Berlin und so weiter. Getrennt und doch vereint, verbringen wir auf einmal so viel mehr Zeit mit einander, wie wir es zuletzt in der Schule gemacht haben.

Trotzdem ist es nicht das Gleiche, denn einen trennen hunderte von Kilometern. Die Interaktionen sind einfach anders, sachlicher und weniger herzlich. Auch ist es etwas anderes, wenn man per Mausklick würfelt, als wenn man die Würfel selbst in die Hand genommen hat.

Treffen ist geplant

Trotzdem hat es alte Freunde wieder mehr zusammengeschweißt und eines steht fest. Wenn Corona vorbei ist, werden wir uns eine Woche Urlaub nehmen, eine Hütte an einem See mieten und eine Woche Grillen, spielen und lachen – wie damals, in der Garage, in der wir sechs Wochen lang die Sommerferien durchgespielt haben.

Die Welt der Würfel und Charakterbögen

Dungeons & Dragons (englisch für Verliese und Drachen, kurz D&D oder DnD) von Gary Gygax und Dave Arneson gilt als erstes Pen-&-Paper-Rollenspiel.

1974 wurde D&D in den Vereinigten Staaten erstmals von der dazu gegründeten Firma Tactical Studies Rules erfolgreich vertrieben. Im November 1983 brachte die Fantasy Spiele Verlags-GmbH die erste deutsche Übersetzung auf den Markt.

Das Pen-&-Paper-Rollenspiel (engl. pen „Stift“ und paper „Papier“) ist ein Spiel, bei dem die Mitwirkenden fiktive Rollen einnehmen und gemeinsam durch Erzählen ein Abenteuer erleben. Als Hauptspielmittel werden fast immer die namensgebenden Stifte und Papier eingesetzt, um die dargestellten Rollen auf Charakterbögen zu beschreiben und Notizen zum Spielverlauf zu machen. Nicht zuletzt gehören zum papiernen Material Rollenspielabenteuer, Spielwelt-Beschreibungen und Spielregel-Handbücher. So gut wie immer werden auch Spielwürfel oder andere Zufallselemente genutzt.

Das bekannteste deutsche Pen-&-Paper-Rollenspiel ist das Das Schwarze Auge (DSA), dass das von Ulrich Kiesow 1984 für Schmidt Spiele entworfen wurde

