In Bad Sachsa: Die Wirtschaft stärken, den Helfern danken

Die Wirtschaft vor Ort unterstützen, all denen, die aktuell im Dauereinsatz sind, eine kleine Aufmerksamkeit zukommen – das ist die Grundidee hinter dem Corona-Benefiz-Flohmarkt, den aktuell Elke Baldenweck und Anja Schäfer, Administratorinnen der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“, vorbereiten. „Es gibt zwar noch kein Datum, aber wir machen den auf jeden Fall“, betonen sie.

Die Idee ist dabei einfach: Der Erlös des Flohmarkts wird dafür genutzt, um bei den Restaurants, Cafés, Kneipen oder Imbissen in Bad Sachsa Gutscheine zu kaufen. „Mit diesen bedanken wir uns im Namen von uns allen bei den fleißigen Verkäuferinnen und Verkäufern, Altenpflegerinnen, Sanitätern, Sprechstundenhelferinnen, Auslieferdiensten, Müllmännern usw., die uns in dieser Krise so unermüdlich unterstützen“, erklären Elke Baldenweck und Anja Schäfer unisono. Die Gutscheine können dabei natürlich nur so lange ausgegeben werden, so lange der Erlös aus dem Flohmarkt gereicht hat. Insofern hofft das Duo auf eine möglichst große Resonanz bei der Veranstaltung.

