Märchengrund in Bad Sachsa ist geschlossen

Keine Besucher im Katzental: Auch die historische Anlage vom Märchengrund in Bad Sachsa musste aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ihre Pforten schließen. Für Pächterin Bärbel Hinrichs ein unrealer, aber nachvollziehbarer Zustand. Besonders bitter findet sie aber, dass die Maßnahme ausgerechnet in dem Zeitraum der Feier ihres fünfjährigen Pachtjubiläums erfolgt. „Wir holen die Veranstaltung aber nach, versprochen“, erklärt sie über Facebook. Sie und ihr Mann Hermann wollen die besuchsfreie Zeit jetzt nutzen, um die Anlage mit den historischen Märchenspielen aufzuräumen. „Wir pflanzen Stiefmütterchen, damit wir es alle schön haben, wenn wir uns in großer Freude wiedersehen“, beschreibt sie. Einen eindringlichen Appell hat Bärbel Hinrichs aber auch: „Helft einander in dieser Zeit.“

