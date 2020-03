Stadtwerke Bad Sachsa: Kundencenter vorerst geschlossen

Die Stadtwerke Bad Sachsa sind als Strom- und Wasserlieferant ein wichtiger Bestandteil der Daseinsfürsorge in Bad Sachsa, die es zu schützen gilt. Als Präventionsmaßnahme in der jetzigen Ausnahmesituation wird daher der Kundenservice eingeschränkt und das Kundencenter ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Kontaktaufnahme weiter möglich

Allerdings gilt das nur für den direkten persönlichen Kontakt vor Ort, selbstverständlich ist der Kundenservice weiterhin telefonisch unter 05523-9450 oder per E-Mail unter info@stwbadsachsa.de erreichbar. „Diese Maßnahme verursacht vielleicht für den einen oder anderen eine gewisse Unbequemlichkeit, aber ich bin überzeugt, dass unsere Kunden es verstehen, wenn wir in dieser besonderen Zeit unsere Mitarbeiter und Kunden schützen und dabei insbesondere die Versorgungssicherheit gewährleisten“, so Martin Völz, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH.

Erlebnisbad vorerst geöffnet

Geöffnet bleibt hingegen zum jetzigen Stand weiterhin das Erlebnisbad Salztal Paradies. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es seitens der Behörden dazu auch keine weitere Vorgabe“, erklärt Martin Völz als Geschäftsführer der Bädergesellschaft Bad Sachsa.

„Wir stellen lediglich einige der Aktivitäten wie Laufen auf dem Wasser, die Kinderanimation und die Dampfsauna ein – und bleiben natürlich aufmerksam, wie sich die Situation weiter entwickelt“, führt er weiter aus.

Sauna bis in den Juni gesperrt

Die Saunalandschaft war bereits seit dem 6. Februar geschlossen. Ein technischer Defekt eines Föns hatte in der Nacht zuvor zu einem Schwelbrand geführt, so dass nun eine grundlegende Sanierung erfolgen muss. Die ersten Einschätzungen der Sachverständigen zeigten damals, dass die ordnungsgemäße Schadensbeseitigung und Wiederherstellung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen wird und die Saunalandschaft bis in den Juni hinein gesperrt bleiben könnte, erklärte damals Martin Völz.