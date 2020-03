Der Vorverkauf für das neue Päda-Musical hat begonnen

Bad Sachsa. „Stars on Blue(s)” wird am 7. Mai im Bad Sachsaer Kursaal uraufgeführt. Das Skript wurde von Lehrerin Marion Loges-Paliatsios selbst geschrieben.

Die Proben am Pädagogium Bad Sachsa laufen auf Hochtouren für das neue Musical „Stars on Blue(s)”. Das Stück handelt von Europa, der griechischen Prinzessin, der der Kontinent Europa seinen Namen verdankt. Und es handelt von Europa heute, der EU, die fast zu zerbrechen droht. Europa beruft eine Konferenz ein – wie sie ausgeht wird noch nicht verraten.

Das Skript wurde im Pädagogium selbst geschrieben: von der Deutsch- und Theaterlehrerin Marion Loges-Paliatsios, die Musik komponierte Tobias Metzger, ein ehemaliger Päda-Schüler. Es machen etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen in den Bereichen Schauspiel, Sologesang, Chor, Tanz, Akrobatik, Orchester, Technik und Bühnenbild mit, angeleitet von sechs Lehrkräften und einem Erzieher. Premiere ist am 7. Mai um 18 Uhr im Kursaal Bad Sachsa.

Weitere Aufführungen gibt es jeweils um 19 Uhr am 8. und 9. Mai in Bad Sachsa und dann am 10. Mai um 16 Uhr im Kurhaus Bad Lauterberg. Am 11. Mai nachmittags ist die letzte Aufführung dann im Theater in Nordhausen bei den dortigen Schultheatertagen.

Eintrittskarten für die ersten vier Veranstaltungen gibt es ab sofort im Pädagogium, für die Bad Sachsa-Aufführungen außerdem im Wibu-Center und in der Tourist-Info Bad Sachsa sowie für die Bad-Lauterberg-Aufführung in der Buchhandlung Moller und in der Tourist-Info Bad Lauterberg. Für die Aufführung in Nordhausen gibt es die Eintrittskarten nur im Theater Nordhausen ab April.