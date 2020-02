Ein Teil des Jugendraums in Wieda.

Jugendraum in Wieda ist wieder geöffnet

Zur Wiedereröffnung des Jugendtreffs in Wieda fand sich eine kleine Gruppe von Kindern und Eltern ein. Die neue Jugendpflegerin Cristina-Denise Wendel, die am 1. März offiziell ihre Arbeit in der Gemeinde aufnimmt, stellte sich und das Jugendprogramm – welches bis zu den Osterferien läuft – bei kalten und warmen Getränken, sowie Keksen vor. Die ersten Anmeldungen zum Schwimmen wurden angenommen.

Zudem gab es an diesem Tag drei Bastelaktionen, bei denen die Kinder kleine Geschenke zum Valentinstag erarbeiten konnten, wie unter anderem Lesezeichen, Teelichthalter und Herzen aus Styropor basteln. Nach dem Basteln wurde gemeinsam Billard und Kicker gespielt.

Gruppenregeln aufgestellt

Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung wurden Gruppenregeln und Wünsche der Kinder festgelegt. Sie gewährt den Kindern die Möglichkeit ihre Ideen mit einzubringen und gibt Unterstützung, wenn es nötig ist.

Am kommenden Donnerstag, dem 20. Februar heißt es „Helau & Alaaf“ im Jugendtreff in Wieda. Gemeinsam wird Fasching gefeiert. Wer mag, kann sich verkleiden. Es gibt Obstsalat, jeder Gast möge 1 Obststück mitbringen. Los geht es im Jugendtreff in der Otto-Haberlandt-Straße neben dem alten Rathaus um 15 Uhr, Ende ist um 18 Uhr. Jeder Jugendliche, der Lust hat, ist willkommen.

Die neue Jugendpflegerin der Gemeinde Walkenried, Cristina-Denise Wendel, ist gelernte Erzieherin und hat zudem ein Studium zur Sozialpädagogin abgeschlossen.