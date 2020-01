Mit Schemel und Greifzange: Unbekannter will Parfüm stehlen

Bad Sachsa. Am 3. Januar kam es in Bad Sachsa zu einem versuchten Ladendiebstahl. Der Täter versuchte dabei verschiedene Taktiken. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am vorletzten Freitag, 3. Januar, kam es in einem Drogeriemarkt in der Marktstraße in Bad Sachsa zu einem versuchten Ladendiebstahl. Das meldete jetzt die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Unbekannter gegen 18.50 Uhr kurz vor Ladenschluss versucht, Parfümerie-Artikel aus einem nicht frei zugänglichen Regal zu entwenden. Um die vorhandene Lichtschranke zu umgehen, nahm er sich vermutlich einen Trittschemel aus dem Geschäft und eine mitgeführte Greifzange zu Hilfe.

Stromkabel durchtrennt, Alarm löst aus

Als dieses aber scheinbar auch nicht half, durchtrennte er das Stromkabel der Lichtschranke. Daraufhin wurde der Alarm ausgelöst. Der unbekannte Täter ergriff ohne Beute die Flucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.