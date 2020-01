Neuhof-Bazis 2010 feiern Neujahrsempfang

Mit einem Neujahrsempfang begrüßten die Neuhof-Bazis 2010 das 10. Jahr seit ihrer Clubgründung. Knapp 90 Mitglieder zählt der Club aktuell. Bei Glühwein, Bockwurst und Kartoffelsalat wurde auf vergangenen Aktivitäten zurückgeblickt. Bereits einige Male konnte man gemeinsam zu einem Spiel der Bayern fahren, auch die nächste Tour zum Heimspiel in der Allianz Arena ist für den kommenden Mai bereits geplant. Daneben wurde bei so mancher TV Übertragung zusammen gefeiert oder manchmal gelitten. Auch am aktiven Dorfgeschehen wird seit der Gründung regelmäßig teilgenommen.

