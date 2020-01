Geparktes Auto beschädigt, Verursacher flieht unerkannt

Walkenried. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam ein Auto in Walkenried kurz nach dem Jahreswechsel von der Fahrbahn ab und krachte in einen Pkw.

Wohl in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar entstand bei einem Unfall in Walkenried ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Darüber berichtet jetzt die Polizei Bad Lauterberg in einer Pressemitteilung.

Demnach befuhr eine unbekannte Person die Straße Am Eckfleck und geriet vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve, Höhe Hausnummer 23, mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn. Hierbei beschädigte er die komplette Fahrerseite eines dort geparkten Pkw, wodurch ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

Das verursachende Fahrzeug müsste laut Informationen der Polizei erhebliche Schäden im Bereich der linken Fahrzeugfront aufweisen. Hinweise an die Polizei Bad Lauterberg unter Tel: 05524/9630.POL