Teilstück der B243n wird freigegeben

Die Arbeiten zum Bau der Ortsumgehung Mackenrode im Zuge der B243 sind in Teilbereichen fertiggestellt. Daher könne ein weiterer Abschnitt dem Verkehr übergeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Straßenbaubehörde in Goslar. Die neuen Teilbereiche sollen am kommenden Donnerstag, 19. Dezember, freigegeben werden. Die vollständige Verkehrsfreigabe der Neubaustrecke ist für den Sommer vorgesehen.

Auf der B243 wird der Verkehr künftig in beiden Richtungen von Nüxei auf die neue Straße bis zum Bauende östlich von Mackenrode geführt. Die Sperrung der L604 in Richtung Mackenrode wird aufgehoben und die L603 zwischen Nüxei und Tettenborn nach der Umlegung am 19. Dezember gesperrt.

Mit der Freigabe des Teilstücks würden Mackenrode und Tettenborn damit bereits zum Jahreswechsel vom Bundesstraßenverkehr entlastet, so die Behörde.