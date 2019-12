Dinos haben Zuwachs erhalten

Bad Sachsa. Die Ausstellung im Naturzeitmuseum in Bad Sachsa wurde erweitert.

Im Naturzeitmuseum, bei der Tourist Information Bad Sachsa haben sich neue Besucher angesiedelt. Der bekannteste Ankömmling unter ihnen ist der Europasaurus, der nach seiner Tournee durch Niedersachsen nun in Bad Sachsa angekommen ist.

Bekannt wurde der Europasaurus als einer der erstaunlichsten Funde der Neuzeit in Niedersachsen. Deswegen leitet er in Begleitung seines Nachwuchses die neue Teilausstellung „Dinosaurier aus dem Harz“, welche sich perfekt in das Naturzeitmuseum einreiht, ein. Ein weiterer Neuankömmling, welcher die Wasserwelten des Museums behütet, ist ein wahrer Gigant der Urzeit. Bekannt unter dem Namen „Mastodonsaurus“ gilt er als einer der größten Amphibien der Erdgeschichte.

Mit den Neuankömmlingen präsentiert das Naturzeitmuseum erstmalig Dinosaurier, welche in dem beheimateten Bundesland Niedersachsen gefunden wurden und toppt sogar die Nähe zum Ichthyostega, oder dem Tanystopheus, welche in Europa beheimatet waren und ebenfalls im Naturzeitmuseum besucht werden können.

„Unsere Dinos machen das Museum zu einer der interessantesten Attraktionen in Bad Sachsa und absolutem Pflichtprogramm für alle Dinosaurierfans. Über die spürbar positive Resonanz freuen wir uns sehr, weshalb wir sehr stolz sind, unsere Ausstellung für alle Besucher erweitern zu können“, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding.

Durch diese Erweiterung der bisherigen Ausstellung des Naturzeitmuseums wandern die Besucher nicht nur durch geologisch längst vergangene Zeiten, sondern können auch die faszinierenden Dinosaurier hautnah erleben.

Wie zuvor sind die Informationsstelle des Nationalparks Harz sowie die Dauerausstellung zu den Kindern des 20. Juli weiterhin im gleichen Gebäude zu finden. Geöffnet ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Touristinformation und zusätzlich am Samstag, Sonntag und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.