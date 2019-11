Bad Sachsa. Die 67-jährige Frau wurde bei dem Verkehrsunfall am Montagmittag verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall in Bad Sachsa: Fußgängerin von Auto angefahren

Verletzt wurde eine 67-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag in Bad Sachsa ereignete. Das meldet das Polizeikommissariat Bad Lauterberg.

Demnach wollte die Frau gegen 12.50 Uhr vom Uffeplatz kommend die Steinstraße in Richtung Wiedaer Straße überqueren, als sie von einer 70-Jährigen angefahren und dabei verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin bog laut Polizei von der Steinstraße nach links in Richtung Uffeplatz ab. Die verletzte Fußgängerin wurde ins Herzberger Krankenhaus gebracht, am Auto entstand leichter Sachschaden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/481 zu melden.