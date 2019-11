Polizeistreife entdeckt brennende Kranichteichhütte

Neuhof Fall Nummer 19 der Serie an Bränden in und rund um Neuhof beschäftigte die Einsatzkräfte am frühen Morgen des 2. November.

Die Serie von Bränden in Neuhof geht weiter: Am Morgen des 2. November um 4.16 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuhof zur Kranichteichhütte in Neuhof alarmiert. Eine Polizeistreife hatte kurz nach vier Uhr einen Brand - der mittlerweile 19. - an einem angebrachten Schild an der Hütte entdeckt und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Polizisten mittels eines Feuerlöschers gelöscht wurden. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehrkräfte mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Brandnester abgesucht.Des Weiteren suchte die Feuerwehr die unmittelbare Umgebung nach „Auffälligkeiten“ ab und leuchte die Einsatzstelle zur Spurensicherung aus. Der Einsatz war für die Feuerwehr Neuhof gegen 6 Uhr beendet. Es war bereits das dritte Mal, dass die Kranichteichhütte einer Brandstiftung zum Opfer fiel. Bereits am Freitagabend, 1. November, um 18.39 Uhr wurde die Feuerwehr Neuhof zu einem vermeintlichen Feuer zur Sonnenalm auf dem Sachsenstein bei Neuhof alarmiert. Anwohner hatten einen Feuerschein in der Nähe wahrgenommen und gemeldet. Die eingesetzten Kräfte konnten aber keinen Brand feststellen. Bei beiden Einsätzen war die Feuerwehr Neuhof jeweils mit drei Fahrzeugen und 17 Kameradinnen und Kameraden ausgerückt.